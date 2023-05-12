Врач Черемушкин перечислил меры профилактики рака груди

Женщины, которые не рожают, также входят в группу риска развития данного заболевания. Негативно на состоянии молочных желез сказывается и отказ от грудного вскармливания – естественного процесса, заложенного в женский организм самой природой. Курение и избыточный вес также входят в число факторов, способных спровоцировать развитие рака груди.