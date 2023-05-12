Врач Черемушкин перечислил меры профилактики рака груди

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Об этом заявил в беседе с NEWS.ru врач-онколог Евгений Черемушкин. Наряду с физкультурой и отказом от курения, специалист посоветовал женщинам следить за массой тела.
Как показали результаты исследования, у респонденток, которые регулярно занимаются физическими упражнениям, реже встречается такое заболевание, как рак груди.
Одним из факторов, оказывающих влияние на развитие онкологии молочной железы, является генетика. Некоторые связанные с этим мутации могут передаваться по женской линии из поколения в поколение.
Женщины, которые не рожают, также входят в группу риска развития данного заболевания. Негативно на состоянии молочных желез сказывается и отказ от грудного вскармливания – естественного процесса, заложенного в женский организм самой природой. Курение и избыточный вес также входят в число факторов, способных спровоцировать развитие рака груди.
Черемушкин подчеркнул, как важно диагностировать заболевание на ранней стадии. Для этого женщинам необходимо регулярно показываться врачам. Однако соблюдение мер профилактики не всегда обеспечивает стопроцентную защиту от развития рака груди, подытожил онколог.