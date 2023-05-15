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Ранее неизвестные картины Рембрандта найдены в частной коллекции в Великобритании

15 мая 2023, 08:10
В Великобритании в одной из частных коллекций обнаружены две ранее неизвестные картины голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, сообщает газета Financial Times.

Эксперты аукционного дома Christie’s при оценке полотен обнаружили портреты пожилого мужа и его жены из Лейдена, датированные 1635 годом. Предполагается, что эти картины были приобретены предками семьи в 1824 году, пишет 360tv.ru.

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность картин. В начале июля они будут выставлены на продажу в выставочных залах Christie’s в Лондоне. Оценочная стоимость полотен достигает восьми миллионов фунтов стерлингов. Считается, что на картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс.

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