Ранее неизвестные картины Рембрандта найдены в частной коллекции в Великобритании

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Эксперты аукционного дома Christie’s при оценке полотен обнаружили портреты пожилого мужа и его жены из Лейдена, датированные 1635 годом. Предполагается, что эти картины были приобретены предками семьи в 1824 году, пишет 360tv.ru.
Проведенная экспертиза подтвердила подлинность картин. В начале июля они будут выставлены на продажу в выставочных залах Christie’s в Лондоне. Оценочная стоимость полотен достигает восьми миллионов фунтов стерлингов. Считается, что на картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс.