Ранее неизвестные картины Рембрандта найдены в частной коллекции в Великобритании

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность картин. В начале июля они будут выставлены на продажу в выставочных залах Christie’s в Лондоне. Оценочная стоимость полотен достигает восьми миллионов фунтов стерлингов. Считается, что на картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс.