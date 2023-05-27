«Мисс Офис — 2023» ищут в Свердловской области

В 2023 году конкурс состоится уже в 14 раз. Кастинги проходят очно в 25 городах России с марта по август, а для зарубежных участниц — онлайн. Для девушек, которые хотят принять участие, но не попадают в список городов, организаторы предусмотрели в июне и августе два дистанционных кастинга.