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«Мисс Офис — 2023» ищут в Свердловской области

27 мая 2023, 07:43
Фото: Оргкомитет «Мисс Офис»
17 июня в Екатеринбурге состоится кастинг для участия в международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2023». Победительница финала получит три миллиона рублей.

В 2023 году конкурс состоится уже в 14 раз. Кастинги проходят очно в 25 городах России с марта по август, а для зарубежных участниц — онлайн. Для девушек, которые хотят принять участие, но не попадают в список городов, организаторы предусмотрели в июне и августе два дистанционных кастинга.

Принять бесплатное участие в отборочном туре сможет любая свердловчанка от 20 до 35 лет, работающая в офисе. Наличие детей и семейное положение не имеют значения. Всем желающим до 10 июня нужно заполнить анкету на сайте конкурса.

На кастинге девушкам необходимо будет выступить с визиткой и рассказать о себе и компании, которую они представляют. Также жюри будет оценивать творческие номера, а после этого выберут участниц для полуфинала. Затем состоится торжественное награждение и каждая девушка получит подарки.

Победительницы отборочных туров примут участие в полуфинале. Главный приз — три миллиона рублей (организатор сам оплачивает налог).

В 2023 году за выход в финал будут бороться более 100 девушек, для этого пройдет интернет-голосование. Итоговое мероприятие состоится в Москве, туда отберут 30 красавиц. Помимо главного приза организаторы разыграют гаджеты, украшения, туры в путешествия, наряды от дизайнеров и много других ценных призов. Городской портал TagilCity.ru с помощью онлайн-голосования выберет свою фаворитку среди участниц кастинга.

#Евгения Сафина#Екатеринбург#Конкурс красоты#Деньги#Офис#Общество#Свердловская область#Эксклюзив
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