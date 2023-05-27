«Мисс Офис — 2023» ищут в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В 2023 году конкурс состоится уже в 14 раз. Кастинги проходят очно в 25 городах России с марта по август, а для зарубежных участниц — онлайн. Для девушек, которые хотят принять участие, но не попадают в список городов, организаторы предусмотрели в июне и августе два дистанционных кастинга.
Принять бесплатное участие в отборочном туре сможет любая свердловчанка от 20 до 35 лет, работающая в офисе. Наличие детей и семейное положение не имеют значения. Всем желающим до 10 июня нужно заполнить анкету на сайте конкурса.
На кастинге девушкам необходимо будет выступить с визиткой и рассказать о себе и компании, которую они представляют. Также жюри будет оценивать творческие номера, а после этого выберут участниц для полуфинала. Затем состоится торжественное награждение и каждая девушка получит подарки.
Победительницы отборочных туров примут участие в полуфинале. Главный приз — три миллиона рублей (организатор сам оплачивает налог).
В 2023 году за выход в финал будут бороться более 100 девушек, для этого пройдет интернет-голосование. Итоговое мероприятие состоится в Москве, туда отберут 30 красавиц. Помимо главного приза организаторы разыграют гаджеты, украшения, туры в путешествия, наряды от дизайнеров и много других ценных призов. Городской портал TagilCity.ru с помощью онлайн-голосования выберет свою фаворитку среди участниц кастинга.