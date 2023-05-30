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ID Scan от МТС проверит благонадёжность водителей газовозов

30 мая 2023, 09:28
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС обеспечила сеть автомобильных газозаправочных станций инструментом проверки персонала и соискателей вакансий — ID Scan. Приобретенный екатеринбургской компанией «Экогаз» сервис необходим для подтверждения благонадежности водителей газовозов и сотрудников АГЗС.

Цифровой продукт ID Scan заменяет собой HR-отдел и службу безопасности для тех предприятий, которые не имеют таких подразделений. Электронный сервис за считанные минуты проверяет подлинность документов работников, анализирует их финансовые риски, собирает сведения о банкротстве и исполнительных производствах, о наличии проблем с законом, налоговых задолженностях и административных штрафах.

Сеть АГЗС «ЭКОГАЗ» на сегодня не самый крупный из наших клиентов, подключивших сервис ID Scan. Но именно для таких малых и средних предприятий, работающих в сфере интеллектуальной собственности, на финансовом рынке или с потенциально опасным оборудованием и материалами, создан этот продукт. В среднем подготовка полного отчёта о благонадёжности проверяемого специалиста при использовании ID Scan занимает 10 минут. Тогда как сотрудникам службы безопасности крупного предприятия на проверку всех предоставленных работником документов требуется несколько дней, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Фото: 1MI

Управляющий ООО «Розничная торговля газом» Максим Рубин рассказал о правилась приема на водителей газовозов на работу.

Эффект ID Scan наша компания ощутила немедленно после начала его использования. Как оказалось, большая часть наших и привлекаемых нами водителей газовозов — глубоко закредитованные мужчины, вся зарплата которых уходит на погашение долгов. С одной стороны, это никак не умаляет их профессиональных качеств. А с другой, психологический комфорт человека, у которого за спиной бочка с несколькими тоннами пропана, вопрос общей безопасности. По итогам тестирования мы никого не собираемся увольнять, и почти не отказываем в приёме на работу, но прозрачность в понимании своих сотрудников, думаю, сделает наши отношения более конструктивными, — поделился своими впечатлениями Максим Рубин.

Сеть АГЗС «ЭКОГАЗ» работает на рынке газомоторного топлива с 2014 года. Компания занимается розничными продажами сжиженного углеводородного газа-пропана. На данный момент сеть насчитывает 16 автозаправочных станций в Екатеринбурге, Полевском и Первоуральске.

https://e-burg.mts.ru/personal?erid=LjN8KKTbc

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#МТС#Поиск работы#Водители#Автомобиль#Заправка
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