ID Scan от МТС проверит благонадёжность водителей газовозов

Цифровой продукт ID Scan заменяет собой HR-отдел и службу безопасности для тех предприятий, которые не имеют таких подразделений. Электронный сервис за считанные минуты проверяет подлинность документов работников, анализирует их финансовые риски, собирает сведения о банкротстве и исполнительных производствах, о наличии проблем с законом, налоговых задолженностях и административных штрафах.