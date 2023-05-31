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Комиссия поддержала поэтапное повышение призывного возраста до 30 лет в России

31 мая 2023, 07:51
По информации, полученной из двух источников, правительственная комиссия по законопроектной деятельности выразила поддержку инициативы о поэтапном повышении призывного возраста в России до 30 лет.

Однако, участники заседания сообщили, что у правительства было только одно замечание относительно изменения в статье 52 закона "О воинской обязанности и военной службе". Это изменение связано с повышением возраста зачисления в запас граждан, которые не служили в армии по призыву без законных оснований, и оно не соответствует другому положению этой же статьи. Тем не менее, в целом проект получил поддержку со стороны комиссии, пишет 360tv.ru.

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