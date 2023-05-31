Комиссия поддержала поэтапное повышение призывного возраста до 30 лет в России

Однако, участники заседания сообщили, что у правительства было только одно замечание относительно изменения в статье 52 закона "О воинской обязанности и военной службе". Это изменение связано с повышением возраста зачисления в запас граждан, которые не служили в армии по призыву без законных оснований, и оно не соответствует другому положению этой же статьи. Тем не менее, в целом проект получил поддержку со стороны комиссии, пишет 360tv.ru.