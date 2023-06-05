Мужчина угрожал взорвать воинскую часть в Москве

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Задержанный рассказал в ходе допроса, что ему пообещали 2 тысячи долларов за теракт, а также предложили сотрудничество с американскими службами, сообщает Telegram-канал SHOT. Однако правоохранители считают, что такое поведение может быть спровоцировано употреблением алкоголя.
Ранее неизвестный бросил две бутылки с запалом в здание военкомата в Нижневартовске. Одна из бутылок не сработала, но вторая попала в здание. Из-за этого загорелась деревянная обшивка. Полицейские ликвидировали возгорание. Через несколько дней они задержали предполагаемого преступника, пишут «Новые известия».