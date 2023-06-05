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Мужчина угрожал взорвать воинскую часть в Москве

5 июня 2023, 10:07
Фото: 1MI
На КПП одной из воинских частей 4 июня в Москве 41-летний мужчина требовал пропустить его на территорию. В противном случае он угрожал устроить взрыв. В результате охранник вызвал полицейских, которые задержали злоумышленника.

Задержанный рассказал в ходе допроса, что ему пообещали 2 тысячи долларов за теракт, а также предложили сотрудничество с американскими службами, сообщает Telegram-канал SHOT. Однако правоохранители считают, что такое поведение может быть спровоцировано употреблением алкоголя.

Ранее неизвестный бросил две бутылки с запалом в здание военкомата в Нижневартовске. Одна из бутылок не сработала, но вторая попала в здание. Из-за этого загорелась деревянная обшивка. Полицейские ликвидировали возгорание. Через несколько дней они задержали предполагаемого преступника, пишут «Новые известия».

#Ирина Кирилова#Военные#Военная часть#Угроза#Криминал
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