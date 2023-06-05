Мужчина угрожал взорвать воинскую часть в Москве

Задержанный рассказал в ходе допроса, что ему пообещали 2 тысячи долларов за теракт, а также предложили сотрудничество с американскими службами, сообщает Telegram-канал SHOT. Однако правоохранители считают, что такое поведение может быть спровоцировано употреблением алкоголя.