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В Екатеринбурге произошла массовая драка у водоема. Участвовали даже собаки

5 июня 2023, 07:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге произошла массовая драка у водоема

Накануне, 4 июня, на Визовском пруду Екатеринбурга случилась массовая драка. Кадрами с места событий поделились очевидцы в социальных сетях.

Автор публикации пишет, что в драке участвовали даже собаки, а некоторые заметили рядом уток. Среди конфликтующих насчитывалось несколько десятков человек.

Причина драки пока не сообщалась. В комментариях пользователи предположили, что спровоцировали конфликт жаркая погода и алкогольные напитки.

Перегрелись, — в шутку отмечают екатеринбужцы.

В управлении МВД России по Екатеринбургу заявили изданию Ура.ру, что сообщение о конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции. На место выезжали правоохранители, проводится проверка.

#Марина Шорина#Екатеринбург#Свердловская область#Драка#Собака#МВД#Соцсети#18+#Общество
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