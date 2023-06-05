В Екатеринбурге произошла массовая драка у водоема. Участвовали даже собаки

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Автор публикации пишет, что в драке участвовали даже собаки, а некоторые заметили рядом уток. Среди конфликтующих насчитывалось несколько десятков человек.
Причина драки пока не сообщалась. В комментариях пользователи предположили, что спровоцировали конфликт жаркая погода и алкогольные напитки.
Перегрелись, — в шутку отмечают екатеринбужцы.
В управлении МВД России по Екатеринбургу заявили изданию Ура.ру, что сообщение о конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции. На место выезжали правоохранители, проводится проверка.