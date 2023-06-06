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В «Уралмеханобре» разработали установку для определения стойкости огнеупоров

6 июня 2023, 05:35
Фото: ОАО «УГМК»
Ученые лаборатории окускования и физико-механических испытаний екатеринбургского АО «Уралмеханобр» создали установку для тестирования огнеупорных изделий в расплавленных средах. Аппарат позволяет оценить качество исследуемых материалов и их стойкость к воздействию расплавов различных составов.

В настоящее время для оценки качества огнеупорных материалов применяют ряд стандартных тестов, которые можно разделить на следующие группы: физические, химические, термомеханические, моделирование и оценка микроструктур, отметил старший научный сотрудник лаборатории окускования и физико-механических испытаний АО «Уралмеханобр» Викентий Меньщиков.

Однако эти тесты не позволяют оценить стойкость огнеупоров к воздействию расплавов различного состава, что особенно важно в цветной металлургии, так как при изменении состава сырья или теплового режима ведения процесса возможно сокращение срока службы огнеупорной футеровки, — добавил Викентий Меньщиков.

С этой задачей способна справиться разработанная в лаборатории «Уралмеханобра» (входит в группу УГМК) установка. С ее помощью можно оценить взаимодействие расплава с огнеупорными материалами в условиях контролируемой, вынужденной конвекции расплава.

Аппарат совмещает в себе нагревательную шахтную электропечь с наводимой атмосферой для получения исследуемого расплава и устройство для перемещения образца. Также агрегат имеет возможность подключения к ПК для управления и регистрации параметров. Разборная конструкция позволяет оснастить установку дополнительными измерительными датчиками и приборами.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Общество#Группа УГМК#УГМК#Инновационная разработка
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