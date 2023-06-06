В «Уралмеханобре» разработали установку для определения стойкости огнеупоров

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
В настоящее время для оценки качества огнеупорных материалов применяют ряд стандартных тестов, которые можно разделить на следующие группы: физические, химические, термомеханические, моделирование и оценка микроструктур, отметил старший научный сотрудник лаборатории окускования и физико-механических испытаний АО «Уралмеханобр» Викентий Меньщиков.
Однако эти тесты не позволяют оценить стойкость огнеупоров к воздействию расплавов различного состава, что особенно важно в цветной металлургии, так как при изменении состава сырья или теплового режима ведения процесса возможно сокращение срока службы огнеупорной футеровки, — добавил Викентий Меньщиков.
С этой задачей способна справиться разработанная в лаборатории «Уралмеханобра» (входит в группу УГМК) установка. С ее помощью можно оценить взаимодействие расплава с огнеупорными материалами в условиях контролируемой, вынужденной конвекции расплава.
Аппарат совмещает в себе нагревательную шахтную электропечь с наводимой атмосферой для получения исследуемого расплава и устройство для перемещения образца. Также агрегат имеет возможность подключения к ПК для управления и регистрации параметров. Разборная конструкция позволяет оснастить установку дополнительными измерительными датчиками и приборами.