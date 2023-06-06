В «Уралмеханобре» разработали установку для определения стойкости огнеупоров

Аппарат совмещает в себе нагревательную шахтную электропечь с наводимой атмосферой для получения исследуемого расплава и устройство для перемещения образца. Также агрегат имеет возможность подключения к ПК для управления и регистрации параметров. Разборная конструкция позволяет оснастить установку дополнительными измерительными датчиками и приборами.