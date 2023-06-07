В этом году праздник выпадает на понедельник. Это значит, что вместе с предшествующими выходными у россиян будет три выходных дня. Такие длинные выходные на День России выпадают редко, поэтому жители стараются воспользоваться такой возможностью по максимуму. К примеру, отправляются в небольшие поездки, в туры выходного дня, которые в изобилии предлагают туроператоры. Тагильчане отдыхают на местных турбазах, где представлен целый спектр активных развлечений: можно порыбачить, искупаться в реке, совершить восхождение по горным тропам, прогулки по лесу и пр.