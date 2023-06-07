Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Россияне уже давно привыкли к тому, что в начале лета выпадает дополнительный выходной, приуроченный к государственному празднику — Дню России. Напомним, он появился еще в 1990 году, когда была подписана Декларация о суверенитете РСФСР. В следующем году руководство страны провозгласило дату выходным днем с внесением соответствующих поправок в Трудовой кодекс РФ.
В эпоху нулевых праздник обрел новый подтекст. Он получил свое нынешнее название — День России. С тех пор его масштабное празднование превратилось уже в традицию. По всей стране устраиваются массовые мероприятия, народные гуляния, проходят концерты, патриотические акции, а вечером горожане приходят посмотреть на грандиозный салют.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Это значит, что вместе с предшествующими выходными у россиян будет три выходных дня. Такие длинные выходные на День России выпадают редко, поэтому жители стараются воспользоваться такой возможностью по максимуму. К примеру, отправляются в небольшие поездки, в туры выходного дня, которые в изобилии предлагают туроператоры. Тагильчане отдыхают на местных турбазах, где представлен целый спектр активных развлечений: можно порыбачить, искупаться в реке, совершить восхождение по горным тропам, прогулки по лесу и пр.
В Нижнем Тагиле по традиции в День России проводятся десятки праздничных и развлекательных мероприятий. Они начинаются еще накануне праздника. Уже с 9 июня в музеях, домах культуры, библиотеках начинаются акции, викторины, мастер-классы, приуроченные ко Дню России.
В сам праздник перед горожанами выступает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев с поздравительной речью, после чего начинаются народные гуляния в парках и на площадях города. К этому времени уже устанавливается хорошая, теплая погода, и тагильцы с удовольствием выходят на уличные мероприятия.
Кстати, в прошлом году в Нижнем Тагиле на День России прошел патриотический митинг, в котором приняли участие более 50 участников различных общественных организаций, молодежных движений, представителей ветеранских сообществ, волонтеров и гражданских активистов.
В этом году также на День России ожидаются мирные акции и шествия, ярмарки народного ремесленничества, выставки, концерты, выступления местных коллективов. Часто Дню России посвящены фестивали, вокальные конкурсы, игры-викторины на знание истории родного края. Также к празднику горожанам делают подарки в виде увлекательных экскурсий по местным историческим достопримечательностям, символичным и знаковым для города и всего региона местам.