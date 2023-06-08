Тысячи тонн пластика ежегодно перерабатываются на Урале

В мусорной корзине современного человека почти 7% приходится на отходы пластиковой группы: бутылки, пакеты, упаковка и многое другое. Мало кто задумывается, что строительные материалы, сантехника или упаковка могут быть произведены из того, что уже было использовано и выброшено в ведро.