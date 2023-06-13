От видео до шопинга: что делают пассажиры «Кольцово» перед вылетом

В первую десятку самых популярных ресурсов также входят социальные сети. Пассажиры часто обращаются и к банковским приложениям, картам, отзывам путешественников о местах и объектах. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн-покупки на маркетплейсах.