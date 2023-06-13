От видео до шопинга: что делают пассажиры «Кольцово» перед вылетом

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Гости аэропорта стали активнее пользоваться смартфоном. Интернет-трафик увеличился на 30%, а количество звонков — в 1,5 раза. Самый востребованный контент в ожидании посадки — видео. Почти половина передачи данных приходится на видеохостинги и онлайн-кинотеатры, сообщили аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных с индор базовых станций.
В первую десятку самых популярных ресурсов также входят социальные сети. Пассажиры часто обращаются и к банковским приложениям, картам, отзывам путешественников о местах и объектах. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн-покупки на маркетплейсах.
Впереди отпускной сезон и наплыв туристов, поэтому для их удобства оборудование связи подготовили к повышенной нагрузке. Например, базовые станции «Лайнер» и «Небо» от МегаФон установили в терминалах внутренних и международных рейсов. Это позволяет предоставлять потребителям мобильную связь и интернет и улучшает покрытие в районе аэропорта.
Весной 2023 года также было улучшено покрытие на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД), Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах.