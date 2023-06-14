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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:36

Бывший глава Сибирского отделения осужден по делу о мошенничестве

14 июня 2023, 07:35
По решению суда, Александру Асееву назначено условное лишение свободы на срок 4 лет, а также штраф в размере полмиллиона рублей.

Асеев, бывший глава Сибирского отделения Российской академии наук, был обвинен правоохранительными органами в причинении ущерба федеральному бюджету.

Согласно обвинению, он арендовал коттедж, находившийся в федеральной собственности, на протяжении шести лет, а затем незаконно приватизировал его. Государственный обвинитель требовал назначить ему пять лет условного срока и штраф. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», суд Советского района города Новосибирска признал, что такие действия являются преступлением, однако немного смягчил наказание. Асеев заявил, что полностью невиновен и намерен подать апелляцию.

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