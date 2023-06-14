Родители выпускников потратят на праздник 13–15 тыс. рублей в 2023 году

Если в классе учатся 25 детей, то расходы на организацию их выпускного составят примерно 100 тысяч рублей. За эти средства можно арендовать лофт за 1,5 тысячи рублей в час. Почасовая аренда ресторана обойдется в три тысячи рублей, теплохода — в четыре тысячи рублей или более. Также придется потратиться на ведущего и диджея — в среднем около 17,5 тысячи рублей, а услуги фотографа будут стоить 10–15 тысяч рублей.