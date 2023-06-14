Родители выпускников потратят на праздник 13–15 тыс. рублей в 2023 году

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как сообщает NEWS.ru, при этом непосредственно организация праздника будет стоить четыре тысячи рублей с человека, а оставшиеся деньги пойдут на покупку праздничных нарядов для вчерашних школьников.
Если в классе учатся 25 детей, то расходы на организацию их выпускного составят примерно 100 тысяч рублей. За эти средства можно арендовать лофт за 1,5 тысячи рублей в час. Почасовая аренда ресторана обойдется в три тысячи рублей, теплохода — в четыре тысячи рублей или более. Также придется потратиться на ведущего и диджея — в среднем около 17,5 тысячи рублей, а услуги фотографа будут стоить 10–15 тысяч рублей.
На «Авито» можно найти уместное для праздника платье в среднем за 4,3 тысячи рублей, а цена брюк и пиджака будет достигать 2,3 тысячи рублей. В разделе «Авито Услуги» можно заказать индивидуальный пошив платья примерно за пять тысяч рублей.