Сенаторы США призывают Россию освободить корреспондента Wall Street Journal

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Российское правосудие обвиняет его в шпионаже в пользу США, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Резолюция была поддержана 422 конгрессменами, которые также обратились к Белому дому, призывая использовать все доступные средства для освобождения Гершковича в рамках контактов с Москвой.
Согласно изданию Hill, конгресс также планирует провести аналогичное голосование по резолюции, требующей освобождения гражданина США Пола Уилана, который находится в тюрьме.
Напомним, Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, а ему предъявлены обвинения в шпионаже. Согласно ФСБ, он собирал секретные данные о работе предприятий военно-промышленного комплекса.