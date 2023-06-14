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Updated Сегодня, 07:18

Сенаторы США призывают Россию освободить корреспондента Wall Street Journal

14 июня 2023, 07:16
По информации РИА Новости, сенаторы палаты представителей США единодушно приняли резолюцию, призывающую российское руководство «немедленно освободить» корреспондента американского издания Wall Street Journal по имени Эван Гершкович.

Российское правосудие обвиняет его в шпионаже в пользу США, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Резолюция была поддержана 422 конгрессменами, которые также обратились к Белому дому, призывая использовать все доступные средства для освобождения Гершковича в рамках контактов с Москвой.

Согласно изданию Hill, конгресс также планирует провести аналогичное голосование по резолюции, требующей освобождения гражданина США Пола Уилана, который находится в тюрьме.

Напомним, Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, а ему предъявлены обвинения в шпионаже. Согласно ФСБ, он собирал секретные данные о работе предприятий военно-промышленного комплекса.

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