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Updated Сегодня, 16:04

РЭО сообщил о намерениях финансировать проект КПО в Калужской области

15 июня 2023, 16:03
Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с годовой мощностью 150 тысяч тонн будет построен в Калужской области. В мае 2023 года в регионе подписали концессионное соглашение по проекту.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Калужской области Владислав Шапша изучили подробности проекта во время встречи на заседаниях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На форуме они также заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития инфраструктуры обращения с ТКО в регионе. Об этом пишет gorod55.

«В Калужской области до конца 2025 года будет построен комплексный объект мощностью обработки 150 тысяч тонн в год и утилизации — 45 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей», — указал Денис Буцаев. Он также сообщил, что на встрече в рамках ПМЭФ прошло подписание соглашения о взаимодействии в сфере обращения с ТКО. В соответствии с положениями нового соглашения РЭО и Калужская область проработают возможность финансирования проекта из ресурсов РЭО. Проект, соглашение по которому подписали в мае, будет выполняться на основе концессии.

В данный момент инвестор при поддержке представителей региона приступает к подготовке задания для проектирования. В ближайшем будущем это задание направят на согласование в РЭО. Земельный участок для строительства уже готов, на данном этапе идут приготовления к подписанию соглашения об аренде.

Ожидается, что создание объекта по переработке ТКО поможет региону продвинуться к выполнению заданных показателей по уменьшению объемов захоронения ТКО и 100% обработке отходов.

Приоритет РЭО — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» решение этой задачи необходимо для снижения объемов захоронения ТКО и сокращения экологической нагрузки на население.

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