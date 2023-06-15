РЭО сообщил о намерениях финансировать проект КПО в Калужской области

«В Калужской области до конца 2025 года будет построен комплексный объект мощностью обработки 150 тысяч тонн в год и утилизации — 45 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей», — указал Денис Буцаев. Он также сообщил, что на встрече в рамках ПМЭФ прошло подписание соглашения о взаимодействии в сфере обращения с ТКО. В соответствии с положениями нового соглашения РЭО и Калужская область проработают возможность финансирования проекта из ресурсов РЭО. Проект, соглашение по которому подписали в мае, будет выполняться на основе концессии.