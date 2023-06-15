РЭО сообщил о намерениях финансировать проект КПО в Калужской области

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Калужской области Владислав Шапша изучили подробности проекта во время встречи на заседаниях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На форуме они также заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития инфраструктуры обращения с ТКО в регионе. Об этом пишет gorod55.
«В Калужской области до конца 2025 года будет построен комплексный объект мощностью обработки 150 тысяч тонн в год и утилизации — 45 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей», — указал Денис Буцаев. Он также сообщил, что на встрече в рамках ПМЭФ прошло подписание соглашения о взаимодействии в сфере обращения с ТКО. В соответствии с положениями нового соглашения РЭО и Калужская область проработают возможность финансирования проекта из ресурсов РЭО. Проект, соглашение по которому подписали в мае, будет выполняться на основе концессии.
В данный момент инвестор при поддержке представителей региона приступает к подготовке задания для проектирования. В ближайшем будущем это задание направят на согласование в РЭО. Земельный участок для строительства уже готов, на данном этапе идут приготовления к подписанию соглашения об аренде.
Ожидается, что создание объекта по переработке ТКО поможет региону продвинуться к выполнению заданных показателей по уменьшению объемов захоронения ТКО и 100% обработке отходов.
Приоритет РЭО — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» решение этой задачи необходимо для снижения объемов захоронения ТКО и сокращения экологической нагрузки на население.