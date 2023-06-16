Потребительский подход к сбережениям использует 40% россиян

В субиндексе «Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций» отмечено, что за последний год большинство россиян (56%) не изменили своего сберегательно-инвестиционного поведения. Однако 13% опрошенных стали больше копить и меньше тратить на товары и услуги. Почти каждый третий (30%) перестал делать сбережения или стал меньше откладывать. Увеличили свою сберегательную активность представители молодого поколения — люди в возрасте 18-34 лет чаще других возрастных групп начали делать сбережения, а на покупки товаров и оплату услуг тратить меньше. Одновременно старшее поколение, люди в возрасте от 60 лет, чаще подмечало, что их подход к тратам и сбережениям никак не изменился.