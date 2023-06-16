В Краснотурьинске высоко оценили вклад МСК в развитие экологической реформы

Напомним, мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске готовится к запуску. После выхода на проектную мощность он обеспечит обработку поступающих отходов в размере до 130 тысяч тонн в год. В процессе сортировки на заводе планируется выделять 14 видов сырья, в том числе стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик. Это позволит значительно сократить количество отходов, направляющихся на полигон.