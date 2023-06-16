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В Краснотурьинске высоко оценили вклад МСК в развитие экологической реформы

16 июня 2023, 09:00
Один из крупнейших объектов по обработке отходов стал площадкой для выездного заседания городской думы Краснотурьинска. Депутаты детально ознакомились с технологическим процессом комплекса, а также пообщались с первыми сотрудниками МСК, осуществляющими пуско-наладочные работы.

Помимо снижения объемов мусора, размещаемого на полигоне, открытие комплекса позволит создать дополнительно 150 рабочих мест. По состоянию на сегодняшний день это самый значимый объект, реализованный на территории региона в рамках экологической реформы, отметил заместитель главы Краснотурьинска Александр Катаев, прибывший на объект вместе с депутатской комиссией.

Создание столь важного для экологии и, к слову, экономики региона объекта начиная с этапа проектирования находилось под пристальным вниманием жителей и Краснотурьинска, и всего севера Свердловской области. На стройплощадку регулярно приезжали разные общественные организации, представители власти и СМИ. Мы рады, что текущий результат их полностью удовлетворяет, — отметил исполнительный директор ООО «Рифей» Федор Потапов.

Напомним, мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске готовится к запуску. После выхода на проектную мощность он обеспечит обработку поступающих отходов в размере до 130 тысяч тонн в год. В процессе сортировки на заводе планируется выделять 14 видов сырья, в том числе стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик. Это позволит значительно сократить количество отходов, направляющихся на полигон.

#Анастасия Имамахметова#Краснотурьинск#Федор Потапов#Экология#Мусоросортировочный завод#Мусоропереработка#Экологическая реформа
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