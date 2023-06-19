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Published Сегодня, 18:22

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Updated Сегодня, 18:24

Ураган в Караганде: Сильный ветер сорвал покрытие детской площадки

19 июня 2023, 18:22
Сообщается, что сильный ветер в городе Караганде (Казахстан) сорвал покрытие детской площадки и отшвырнул играющих детей в разные стороны. Кадры инцидента были опубликованы на странице Mash.

По информации, дети выжили, но одного из них госпитализировали с многочисленными ссадинами и ушибами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После публикации видео пользователи социальных сетей активно высказывают свои комментарии. Некоторые выражают облегчение за то, что дети остались живыми после такого страшного падения. В то же время, возникают вопросы о том, почему дети были на площадке в такую погоду, и указывают на ответственность родителей.

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