Ураган в Караганде: Сильный ветер сорвал покрытие детской площадки

После публикации видео пользователи социальных сетей активно высказывают свои комментарии. Некоторые выражают облегчение за то, что дети остались живыми после такого страшного падения. В то же время, возникают вопросы о том, почему дети были на площадке в такую погоду, и указывают на ответственность родителей.