Ураган в Караганде: Сильный ветер сорвал покрытие детской площадки

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
По информации, дети выжили, но одного из них госпитализировали с многочисленными ссадинами и ушибами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После публикации видео пользователи социальных сетей активно высказывают свои комментарии. Некоторые выражают облегчение за то, что дети остались живыми после такого страшного падения. В то же время, возникают вопросы о том, почему дети были на площадке в такую погоду, и указывают на ответственность родителей.