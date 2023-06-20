В это время будет прервано вещание эфира телевидения и радио. Также всех россиян, в том числе и жителей Нижнего Тагила, неравнодушных к памяти героев Великой Отечественной войны, призывают остановить личный и общественный транспорт на улицах, прекратить работу касс в торговых точках и работу на предприятиях, там где это позволяет технологический цикл.