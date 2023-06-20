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22 июня Нижний Тагил присоединится ко Всероссийской минуте молчания

20 июня 2023, 05:40
Фото: 1MI
22 июня в День памяти и скорби в Нижнем Тагиле пройдет Всероссийская минута молчания. Акция проводится в память о Героях Великой Отечественной войны.

22 июня в 12.15 по московскому времени по всей России объявляется минута скорби и молчания. Именно в это время в 1941 году вышло обращения к жителям о нападении нацистской Германии на Советский Союз. В Нижнем Тагиле акция стартует в 14.15.

В это время будет прервано вещание эфира телевидения и радио. Также всех россиян, в том числе и жителей Нижнего Тагила, неравнодушных к памяти героев Великой Отечественной войны, призывают остановить личный и общественный транспорт на улицах, прекратить работу касс в торговых точках и работу на предприятиях, там где это позволяет технологический цикл.

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#Нижний Тагил#Минута молчания#Великая отечественная война#Общество#Эксклюзив#Евгения Сафина
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