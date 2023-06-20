Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
22 июня в 12.15 по московскому времени по всей России объявляется минута скорби и молчания. Именно в это время в 1941 году вышло обращения к жителям о нападении нацистской Германии на Советский Союз. В Нижнем Тагиле акция стартует в 14.15.
В это время будет прервано вещание эфира телевидения и радио. Также всех россиян, в том числе и жителей Нижнего Тагила, неравнодушных к памяти героев Великой Отечественной войны, призывают остановить личный и общественный транспорт на улицах, прекратить работу касс в торговых точках и работу на предприятиях, там где это позволяет технологический цикл.