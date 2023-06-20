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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Депутат Госдумы предлагает ввести уголовную статью о фиктивных сборах пожертвований

20 июня 2023, 10:35
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой о введении новой уголовной статьи, которая будет касаться мошенничества, осуществляемого через фиктивные сборы пожертвований.

В соответствии с предложением Власова, за такие преступления будет предусмотрена более строгая ответственность, пишет 360tv.ru.

В своем письме, адресованном министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, депутат просит оценить целесообразность включения в Уголовный кодекс отдельной статьи с удвоенным наказанием по сравнению со статьей 159 «Мошенничество». Власов напомнил о случаях обнаружения мошенничества, связанного с организацией фиктивных сборов пожертвований для участников СВО.

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