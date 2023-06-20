Депутат Госдумы предлагает ввести уголовную статью о фиктивных сборах пожертвований

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В соответствии с предложением Власова, за такие преступления будет предусмотрена более строгая ответственность, пишет 360tv.ru.
В своем письме, адресованном министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, депутат просит оценить целесообразность включения в Уголовный кодекс отдельной статьи с удвоенным наказанием по сравнению со статьей 159 «Мошенничество». Власов напомнил о случаях обнаружения мошенничества, связанного с организацией фиктивных сборов пожертвований для участников СВО.