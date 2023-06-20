Эксперты от ОМС занимаются созданием механизмов сопровождения участников СВО

Председатель ФФОМС уточнил, что для участников спецоперации предусмотрен объем в шестьдесят тысяч случаев лечения в дневных стационарах, а в федеральных медучреждениях — двадцать тысяч. Все эти формы реабилитации предусматривают оказание помощи пациентам, у которых диагностированы множественные травмы.