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Эксперты от ОМС занимаются созданием механизмов сопровождения участников СВО

20 июня 2023, 13:49
В повестку рабочего совещания, в котором приняли участие представители Федерального фонда ОМС и Всероссийского союза страховщиков (ВСС), вошли вопросы, связанные с возможностями системы обязательного медицинского страхования при проведении реабилитации участников боевых действий в зоне СВО.

В том числе речь шла об информировании застрахованных участников спецоперации и их сопровождении, сообщает издание newizv.ru.

ФФОМС представил данные, согласно которым в рамках реабилитации на 2023 год запланировано 983 800 случаев госпитализаций граждан по полису ОМС в круглосуточные стационары и 60 000 — в федеральные медцентры. Отмечается, что двести тысяч случаев круглосуточных госпитализаций предусмотрено для военнослужащих, участвовавших в СВО.

Сопровождение участников спецоперации представляет особую актуальность в отношении решения задач государства и внедрения возможностей системы ОМС в сферу реабилитации граждан. На этот момент обратил внимание председатель ФФОМС Илья Баланин.

«Сегодня мы также можем говорить, что появился норматив для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Новшество позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тыс. случаев», — рассказал Баланин.

Председатель ФФОМС уточнил, что для участников спецоперации предусмотрен объем в шестьдесят тысяч случаев лечения в дневных стационарах, а в федеральных медучреждениях — двадцать тысяч. Все эти формы реабилитации предусматривают оказание помощи пациентам, у которых диагностированы множественные травмы.

Вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов отметил поступление запросов по данной тематике от региональных властей и фондов поддержки участников СВО.

Также Кузнецов рассказал о проработке страховыми компаниями действенных механизмов взаимодействия и поддержки военнослужащих, участвовавших в спецоперации, и их семей. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков подчеркнул актуальность индивидуального сопровождения при получении медпомощи данной категорией граждан.

В ходе совместного совещания были затронуты вопросы, связанные с работой в общей информационной системе. Кроме этого, обсуждались моменты в направлении межведомственного взаимодействия.

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