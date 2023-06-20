Эксперты от ОМС занимаются созданием механизмов сопровождения участников СВО

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В том числе речь шла об информировании застрахованных участников спецоперации и их сопровождении, сообщает издание newizv.ru.
ФФОМС представил данные, согласно которым в рамках реабилитации на 2023 год запланировано 983 800 случаев госпитализаций граждан по полису ОМС в круглосуточные стационары и 60 000 — в федеральные медцентры. Отмечается, что двести тысяч случаев круглосуточных госпитализаций предусмотрено для военнослужащих, участвовавших в СВО.
Сопровождение участников спецоперации представляет особую актуальность в отношении решения задач государства и внедрения возможностей системы ОМС в сферу реабилитации граждан. На этот момент обратил внимание председатель ФФОМС Илья Баланин.
«Сегодня мы также можем говорить, что появился норматив для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Новшество позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тыс. случаев», — рассказал Баланин.
Председатель ФФОМС уточнил, что для участников спецоперации предусмотрен объем в шестьдесят тысяч случаев лечения в дневных стационарах, а в федеральных медучреждениях — двадцать тысяч. Все эти формы реабилитации предусматривают оказание помощи пациентам, у которых диагностированы множественные травмы.
Вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов отметил поступление запросов по данной тематике от региональных властей и фондов поддержки участников СВО.
Также Кузнецов рассказал о проработке страховыми компаниями действенных механизмов взаимодействия и поддержки военнослужащих, участвовавших в спецоперации, и их семей. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков подчеркнул актуальность индивидуального сопровождения при получении медпомощи данной категорией граждан.
В ходе совместного совещания были затронуты вопросы, связанные с работой в общей информационной системе. Кроме этого, обсуждались моменты в направлении межведомственного взаимодействия.