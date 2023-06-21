«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию печь для производства медных гранул

При разливе очищенную от примесей медь разбивают на несколько струй. В зону падения металла подаются воздушно-водяные потоки, в результате чего получаются и медные гранулы. Необычная форма гранул позволяет эффективно проводить растворение меди в растворе серной кислоты. Вес одной гранулы не превышает 10 г.