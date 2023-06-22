Тысячи свечей зажгли жители Свердловской области в честь Дня памяти и скорби

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
В честь Дня Памяти и скорби губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился ко всем жителям региона.
Сегодня особая трагическая дата в истории нашей страны. День памяти. День скорби. 82 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война — величайшая трагедия в истории нашей Родины. Эта дата напоминает нам о том, какие неимоверные беды и страдания выпали на долю советского народа, какую незаживающую рану оставила война в жизни каждой семьи, — сказал Евгений Куйвашев.
Наши деды и прадеды — солдаты Великой Победы. Наше общество, наша жизнь, все наши достижения и успехи — родом из этой Победы, рожденной мужеством, самоотречением, воинской доблестью и великим трудовым подвигом. Наш святой долг — бережно хранить память о поколении победителей, воспитать детей и внуков в духе гражданственности и патриотизма. В этот день мы низко поклонимся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, принес свободу народам мира, защитил отчий дом. Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений — всех, кто принес свои жизни на алтарь Победы. Вечная слава и вечная память павшим в Великой Отечественной войне! — добавил глава региона.
Акция «Свеча памяти» в России проводится ежегодно с 2009 года как дань уважения и признательности поколению победителей в Великой Отечественной Войне. Во многих городах Свердловской области также проходят мероприятия в рамках этой акции.
Так, в Нижнем Тагиле активисты Центра детских инициатив школы №32 на городской набережной зажгли надпись «Нижний Тагил помнит» и изображение вечного огня. Все участники акции почтили погибших минутой молчания.
В федеральной акции наш Город трудовой доблести участвует каждый год. Спасибо волонтерам, участникам молодежных патриотических объединений. Мы вместе! Нижний Тагил помнит… — сказал глава города Владислав Пинаев.
Спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны поисковые отряды продолжают находить останки без вести пропавших бойцов. ВОВ унесла жизни 25 тысяч тагильчан.
Руководитель Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь» Александра Вилисова рассказала о судьбе одного из жителей Нижнего Тагила, погибшего на войне.
25 лет в «Соболь» обращаются наши земляки в надежде узнать фронтовую биографию своих родных и близких. Так было и с семьей Мезецкова Павла Ивановича — сообщила Александра Вилисова.
Старший сержант Павел Мезецков встретил войну командиром 29-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона Приморской армии. Подразделение принимало участие в героической обороне Города-героя Севастополя. 5 июня 1942 года боец погиб в районе хутора Делагарди. После войны его прах, вместе с боевыми товарищами, был перенесен на братское мемориальное кладбище в поселке Дергачи. Имя фронтовика внесено в Книгу Памяти Севастополя. В торжественной обстановке внучке и правнучке героя вручили документы о гибели и фотографии с места захоронения их родственника.
Останки еще одного тагильчанина — красноармейца Тимохина Федора Михайловича, которого удалось найти поисковикам спустя долгие годы, будут сегодня захоронены с воинскими почестями на Аллее Героев центрального городского кладбища «Рогожино», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
В столице Урала акция «Свеча памяти» прошла на площадке стадиона «Екатеринбург Арена».
Перед собравшимися на стадионе выступил ветеран, фронтовик Николай Чудинов, которому исполнилось уже 96 лет. Он участвовал в освобождении Прибалтики, Украины, Молдавии, Болгарии.
Мы нигде, никогда ни одного участка не сдавали. И задачи, которые нам ставило руководство военного ведомства, выполнялись всегда навысоте. Молодежь, я обращаюсь к вам. Вы должны понимать, что нам необходимо всецело поддерживать те мероприятия, которые проходят в городе, области, в стране. Мы не поддаемся и не поддадимся, всегда будем впереди. Слава нашей армии и нашему народу, который поддерживает эту армию, — отметил Николай Чудинов.
Напомним, 22 июня вся страна присоединится к акции «Минута молчания». В Свердловской области в 14:15 в регионе прозвучат звуки сирены. На это время прервут свое вещание телеканалы, а уральцы смогут вспомнить обо всех, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны.