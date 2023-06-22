Тысячи свечей зажгли жители Свердловской области в честь Дня памяти и скорби

Старший сержант Павел Мезецков встретил войну командиром 29-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона Приморской армии. Подразделение принимало участие в героической обороне Города-героя Севастополя. 5 июня 1942 года боец погиб в районе хутора Делагарди. После войны его прах, вместе с боевыми товарищами, был перенесен на братское мемориальное кладбище в поселке Дергачи. Имя фронтовика внесено в Книгу Памяти Севастополя. В торжественной обстановке внучке и правнучке героя вручили документы о гибели и фотографии с места захоронения их родственника.