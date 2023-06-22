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Тысячи свечей зажгли жители Свердловской области в честь Дня памяти и скорби

22 июня 2023, 08:19
Фото: Музей памяти воинов Нижнего Тагила
Ко Дню памяти и скорби в честь тех, кто на фронте и в тылу защищал страну в годы Великой Отечественной войны, жители многих городов Свердловской области участвовали во всероссийской акции «Свеча памяти».

В честь Дня Памяти и скорби губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился ко всем жителям региона.

Сегодня особая трагическая дата в истории нашей страны. День памяти. День скорби. 82 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война — величайшая трагедия в истории нашей Родины. Эта дата напоминает нам о том, какие неимоверные беды и страдания выпали на долю советского народа, какую незаживающую рану оставила война в жизни каждой семьи, — сказал Евгений Куйвашев.
Наши деды и прадеды — солдаты Великой Победы. Наше общество, наша жизнь, все наши достижения и успехи — родом из этой Победы, рожденной мужеством, самоотречением, воинской доблестью и великим трудовым подвигом. Наш святой долг — бережно хранить память о поколении победителей, воспитать детей и внуков в духе гражданственности и патриотизма. В этот день мы низко поклонимся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, принес свободу народам мира, защитил отчий дом. Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений — всех, кто принес свои жизни на алтарь Победы. Вечная слава и вечная память павшим в Великой Отечественной войне! — добавил глава региона.

Акция «Свеча памяти» в России проводится ежегодно с 2009 года как дань уважения и признательности поколению победителей в Великой Отечественной Войне. Во многих городах Свердловской области также проходят мероприятия в рамках этой акции.

Так, в Нижнем Тагиле активисты Центра детских инициатив школы №32 на городской набережной зажгли надпись «Нижний Тагил помнит» и изображение вечного огня. Все участники акции почтили погибших минутой молчания.

В федеральной акции наш Город трудовой доблести участвует каждый год. Спасибо волонтерам, участникам молодежных патриотических объединений. Мы вместе! Нижний Тагил помнит… — сказал глава города Владислав Пинаев.
Фото: Анна Афонасьева

Спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны поисковые отряды продолжают находить останки без вести пропавших бойцов. ВОВ унесла жизни 25 тысяч тагильчан.

Руководитель Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь» Александра Вилисова рассказала о судьбе одного из жителей Нижнего Тагила, погибшего на войне.

25 лет в «Соболь» обращаются наши земляки в надежде узнать фронтовую биографию своих родных и близких. Так было и с семьей Мезецкова Павла Ивановича — сообщила Александра Вилисова.

Старший сержант Павел Мезецков встретил войну командиром 29-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона Приморской армии. Подразделение принимало участие в героической обороне Города-героя Севастополя. 5 июня 1942 года боец погиб в районе хутора Делагарди. После войны его прах, вместе с боевыми товарищами, был перенесен на братское мемориальное кладбище в поселке Дергачи. Имя фронтовика внесено в Книгу Памяти Севастополя. В торжественной обстановке внучке и правнучке героя вручили документы о гибели и фотографии с места захоронения их родственника.

Останки еще одного тагильчанина — красноармейца Тимохина Федора Михайловича, которого удалось найти поисковикам спустя долгие годы, будут сегодня захоронены с воинскими почестями на Аллее Героев центрального городского кладбища «Рогожино», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В столице Урала акция «Свеча памяти» прошла на площадке стадиона «Екатеринбург Арена».

Перед собравшимися на стадионе выступил ветеран, фронтовик Николай Чудинов, которому исполнилось уже 96 лет. Он участвовал в освобождении Прибалтики, Украины, Молдавии, Болгарии.

Мы нигде, никогда ни одного участка не сдавали. И задачи, которые нам ставило руководство военного ведомства, выполнялись всегда навысоте. Молодежь, я обращаюсь к вам. Вы должны понимать, что нам необходимо всецело поддерживать те мероприятия, которые проходят в городе, области, в стране. Мы не поддаемся и не поддадимся, всегда будем впереди. Слава нашей армии и нашему народу, который поддерживает эту армию, — отметил Николай Чудинов.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Напомним, 22 июня вся страна присоединится к акции «Минута молчания». В Свердловской области в 14:15 в регионе прозвучат звуки сирены. На это время прервут свое вещание телеканалы, а уральцы смогут вспомнить обо всех, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны.

#Анастасия Имамахметова#Екатеринбург#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#Евгений Куйвашев#ВОв#Губернатор#Память#День памяти и скорби#День памяти#Свечи
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