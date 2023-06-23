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Новый консул Казахстана появился в Екатеринбурге

23 июня 2023, 08:16
Фото: Вячеслав Ярин
Новым генеральным консулом Казахстана в Екатеринбурге стал Жарас Мамутбеков. Он уже приступил к своим обязанностям.

Вскоре в городе в рамках «Иннопром» пройдет открытие генерального консульства Казахстана. Переговорный процесс шел уже давно. Теперь регион надеется активизировать бизнес-контакты Свердловской области с Казахстаном, и расширить культурное сотрудничество.

Казахстан является вторым после Китая внешнеторговым партнером Свердловской области, товарооборот с которым устойчиво растет, — отметил глава министерства международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин. Он пожелал Мамутбекову плодотворной работы
#Марина Шорина#Екатеринбург#Консул#Казахстан#Политика
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