Новый консул Казахстана появился в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Вскоре в городе в рамках «Иннопром» пройдет открытие генерального консульства Казахстана. Переговорный процесс шел уже давно. Теперь регион надеется активизировать бизнес-контакты Свердловской области с Казахстаном, и расширить культурное сотрудничество.
Казахстан является вторым после Китая внешнеторговым партнером Свердловской области, товарооборот с которым устойчиво растет, — отметил глава министерства международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин. Он пожелал Мамутбекову плодотворной работы