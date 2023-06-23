Новый консул Казахстана появился в Екатеринбурге

Вскоре в городе в рамках «Иннопром» пройдет открытие генерального консульства Казахстана. Переговорный процесс шел уже давно. Теперь регион надеется активизировать бизнес-контакты Свердловской области с Казахстаном, и расширить культурное сотрудничество.