Россияне оценили работу Владимира Путина на посту президента РФ

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сам опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные размещены на сайте организации.
Согласно результатам опроса, одобряют работу президента 76,1% опрошенных. При этом доверяют Путину 78,9%. Отмечается, что за одну неделю данный показатель не изменился. Однако он снизился по сравнению с маем 2023 года. Тогда показатель составлял 80%.
Также Россияне были опрошены по поводу деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также партии «Единая Россия». Так, премьер-министру доверяют 61,8% процента граждан. За неделю показатель вырос на 0,2 пункта. При этом уровень поддержки партии составляет 39,3%.
В общей сложности в опросе принимали участие 1,6 тысячи жителей России. Они были опрошены посредством телефонных звонков.