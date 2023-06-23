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Россияне оценили работу Владимира Путина на посту президента РФ

23 июня 2023, 11:17
Фото: официальный сайт Кремля
Работу Владимира Путина на посту президента РФ оценили жители страны. Ее одобрили 76,1% опрошенных граждан.

Сам опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные размещены на сайте организации.

Согласно результатам опроса, одобряют работу президента 76,1% опрошенных. При этом доверяют Путину 78,9%. Отмечается, что за одну неделю данный показатель не изменился. Однако он снизился по сравнению с маем 2023 года. Тогда показатель составлял 80%.

Также Россияне были опрошены по поводу деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также партии «Единая Россия». Так, премьер-министру доверяют 61,8% процента граждан. За неделю показатель вырос на 0,2 пункта. При этом уровень поддержки партии составляет 39,3%.

В общей сложности в опросе принимали участие 1,6 тысячи жителей России. Они были опрошены посредством телефонных звонков.

#Ирина Кирилова#Кремль#Опрос#Поддержка#Общество
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