Россияне оценили работу Владимира Путина на посту президента РФ

Согласно результатам опроса, одобряют работу президента 76,1% опрошенных. При этом доверяют Путину 78,9%. Отмечается, что за одну неделю данный показатель не изменился. Однако он снизился по сравнению с маем 2023 года. Тогда показатель составлял 80%.