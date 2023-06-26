Аналитики сообщили о более чем двукратном росте вакансий в IT-секторе РФ

Сообщается и о росте зарплатных предложений в этой сфере. Средняя зарплата аналитика в июне 2023 года составляет 46 775 рублей (рост на 23%). Если речь идёт о пиковых значениях, то суммы могут превышать 300 000 рублей. В отчёте говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики.