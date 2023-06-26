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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Аналитики сообщили о более чем двукратном росте вакансий в IT-секторе РФ

26 июня 2023, 13:07
Сервис «Авито Работа» опубликовал статистику по вакансиям в IT-отрасли. По данным сервиса, в июне 2023 года, по сравнению с июнем 2022-го количество вакансий в IT-сфере выросло на 166%.

Аналитики рассказали журналистам NEWS.ru, что лидируют по востребованности IT-профессий Москва, Петербург, Казань.

На 108% по сравнению с июнем прошлого года вырос спрос на аналитиков. Отмечается также увеличение количества вакансий для аналитиков с частичной занятости.

Спрос на специалистов техподдержки вырос за этот же период на 88%, на SMM-специалистов — на 87%, на SEO-специалистов — на 84%.

Сообщается и о росте зарплатных предложений в этой сфере. Средняя зарплата аналитика в июне 2023 года составляет 46 775 рублей (рост на 23%). Если речь идёт о пиковых значениях, то суммы могут превышать 300 000 рублей. В отчёте говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики.

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