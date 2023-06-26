Аналитики сообщили о более чем двукратном росте вакансий в IT-секторе РФ

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Аналитики рассказали журналистам NEWS.ru, что лидируют по востребованности IT-профессий Москва, Петербург, Казань.
На 108% по сравнению с июнем прошлого года вырос спрос на аналитиков. Отмечается также увеличение количества вакансий для аналитиков с частичной занятости.
Спрос на специалистов техподдержки вырос за этот же период на 88%, на SMM-специалистов — на 87%, на SEO-специалистов — на 84%.
Сообщается и о росте зарплатных предложений в этой сфере. Средняя зарплата аналитика в июне 2023 года составляет 46 775 рублей (рост на 23%). Если речь идёт о пиковых значениях, то суммы могут превышать 300 000 рублей. В отчёте говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики.