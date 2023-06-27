Бывший полицейский из Подмосковья осужден на 11 лет за взятку

По данным следствия, во время исполнения должности начальника одного из подразделений Органов внутренних дел, подсудимый получал взятки за предоставление общего покровительства и пренебрежение служебными обязанностями в интересах двух взяткодателей. Он принимал взятки не только деньгами, но и колесными дисками для автомобиля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».