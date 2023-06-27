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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Бывший полицейский из Подмосковья осужден на 11 лет за взятку

27 июня 2023, 15:05
Бывший полицейский из Подмосковья осужден на 11 лет лишения свободы за получение взятки в размере 1,3 миллиона рублей.

Суд вынес приговор 39-летнему экс-полицейскому из Подмосковья, признав его виновным в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Согласно сообщению пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, ему назначено 11 лет строгого режима в колонии.

По данным следствия, во время исполнения должности начальника одного из подразделений Органов внутренних дел, подсудимый получал взятки за предоставление общего покровительства и пренебрежение служебными обязанностями в интересах двух взяткодателей. Он принимал взятки не только деньгами, но и колесными дисками для автомобиля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе расследования были проведены более тридцати допросов и очных ставок, а также осуществлены обыски.

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