Бывший полицейский из Подмосковья осужден на 11 лет за взятку

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Суд вынес приговор 39-летнему экс-полицейскому из Подмосковья, признав его виновным в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Согласно сообщению пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, ему назначено 11 лет строгого режима в колонии.
По данным следствия, во время исполнения должности начальника одного из подразделений Органов внутренних дел, подсудимый получал взятки за предоставление общего покровительства и пренебрежение служебными обязанностями в интересах двух взяткодателей. Он принимал взятки не только деньгами, но и колесными дисками для автомобиля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В ходе расследования были проведены более тридцати допросов и очных ставок, а также осуществлены обыски.