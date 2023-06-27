На «Производстве полиметаллов» обновили оборудование

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Гидроциклон предназначен для классификации (разделения на более легкие и тяжелые частицы) продуктов измельчения.
Всего на обогатительной фабрике на этапе измельчения твердых полезных ископаемых работают шесть шаровых мельниц. Каждая из них оснащена двумя гидроциклонами. Срок эксплуатации одного аппарата составляет около 10 лет.
Все работы по установке агрегата проведены в плановые сроки. После замены гидроциклона произвели монтаж трубопроводов. В течение одной смены, рабочие демонтировали старую конструкцию, в течение второй, установили на место прежней новую, — рассказал механик обогатительной фабрики Андрей Плотников.
Обогатительная фабрика «Производства полиметаллов» проводит первичную переработку твердых полезных ископаемых, поступающих с места добычи, для дальнейшего использования в производственной цепочке филиала.
Процесс переработки состоит из дробления, измельчения, обогащения, сгущения и сушки. Все операции механизированы и снабжены системами аспирации воздуха.