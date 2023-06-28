Конфликт выходит на новый уровень: СУАЛ начал угрожать «Русалу» исками

Согласно данным, которые обнародовал Фомичев, «СУАЛ Партнерс» получил в виде EBITDA от операционной деятельности, а также дивидендов от «Норникеля» 8,5 миллиарда долларов за предыдущие два года. Инвестиционная программа за этот срок составила порядка 2,4 миллиарда долларов. Минимальная сумма дивидендов за прошлый год достигает 546 миллионов долларов, а с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов — 244 миллиона долларов. Такое финансовое обременение нельзя считать неподъемным для компании, которая получила в 2022 году EBITDA от операционной деятельности в размере двух миллиардов долларов, дивиденды от «Норникеля» в размере 1,6 миллиарда долларов, при этом она аккумулировала на счетах по итогам прошлого года рекордный объем средств за последние 12 лет — 3,2 миллиарда долларов.