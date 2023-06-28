Конфликт выходит на новый уровень: СУАЛ начал угрожать «Русалу» исками

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Как сообщает newizv.ru, в рамках интервью изданию «Коммерсанть» глава СУАЛа Олег Фомичев заявил, что мажоритарий «Русала» (фактически — Олег Дерипаска) отстранил «СУАЛ Партнерс» от процесса руководства алюминиевой компанией.
Фомичев в первую очередь заявляет, что «Русал» порекомендовал компании не выплачивать дивиденды за прошлый год. (https://www.interfax.ru/amp/909340) Однако такое решение не понимают в компании Виктора Вексельберга.
Согласно данным, которые обнародовал Фомичев, «СУАЛ Партнерс» получил в виде EBITDA от операционной деятельности, а также дивидендов от «Норникеля» 8,5 миллиарда долларов за предыдущие два года. Инвестиционная программа за этот срок составила порядка 2,4 миллиарда долларов. Минимальная сумма дивидендов за прошлый год достигает 546 миллионов долларов, а с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов — 244 миллиона долларов. Такое финансовое обременение нельзя считать неподъемным для компании, которая получила в 2022 году EBITDA от операционной деятельности в размере двух миллиардов долларов, дивиденды от «Норникеля» в размере 1,6 миллиарда долларов, при этом она аккумулировала на счетах по итогам прошлого года рекордный объем средств за последние 12 лет — 3,2 миллиарда долларов.
Кроме того, Фомичев отметил, что «СУАЛ Партнерс» в течение последних нескольких лет делает попытки получить дивиденды при крайне достойных финансовых показателях «Русала».
Однако компанию каждый раз ожидает отказ по ряду причин: чаще всего речь идет про крайне амбициозные инвестиционные планы, предпринимаются попытки приобрести какие-либо заграничные активы или вложить инвестиции в развитие непрофильного бизнеса. По словам Фомичева, руководство «СУАЛ Партнерс» не исключает, что менеджмент с неформального одобрения совета директоров ведет свою политику в интересах мажоритарного акционера.
Примечательно, что в течение последних пяти лет, начиная с 2018 года, алюминиевый гигант прекратил распределение дивидендов среди акционеров, что объяснялось необходимостью сокращения задолженности компании. Однако при этом сам «Русал» годами получал внушительные дивиденды от «Норникеля» в объеме 60% от EBITDA.
Фомичев вспомнил интервью, которое не так давно дала представитель «Русала» в совете директоров «Норникеля» Елена Безденежных, в котором она рассуждала о нарушении прав миноритариев компанией Владимира Потанина «Интеррос».
Безденежных поднимала вопрос о несоблюдении прав миноритариев «Интерросом». Однако Фомичев от лица своей компании порекомендовал перенаправить все озвученные претензии именно к «Русалу».
Фомичев напоминает про акционерное соглашение, заключенное между En+ и «СУАЛ Партнерс», которое действует и сейчас в целях урегулирования взаимоотношений между акционерами и контроля за исполнением дивидендной политики. Глава СУАЛа подчеркивает, что в отличие от партнеров его компания неукоснительно следует акционерным положениям. Регулярные нарушения соглашения со стороны En+ в конечном счете могут привести к арбитражному разбирательству, и «СУАЛ Партнерс» готов принять такое решение.
Стоит напомнить, что «Русал», выступающий одним из акционеров компании «Норильский никель», в течение последних лет находится в состоянии конфликта из-за объема дивидендов. Суть в том, что «Русал» не намеревался вмешиваться в дивидендную стратегию «Норникеля», так как, согласно дивидендной формуле, которая существовала до 1 января 2023 года, на выплаты акционерам должны были направляться рекордные 60% EBITDA.