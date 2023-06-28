Пчелиный рой атаковал жилой комплекс в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
На кадрах видно, как на ЖК летит куча насекомых, пишет Е1. По словам председателя областного отделения Союза пчеловодов России Валентина Суставова, ничего страшного в этом нет.
Он отметил, что таким образом пчелы размножаются.
Молодая матка остается в улье, а старая вместе с частью пчел улетает. Рой вылетает, вместе с ними разведчики разлетаются в разные стороны, а после докладывают, где какое жилище нашли, — сказал эксперт.
Также он добавил, что насекомые самостоятельно улетят. Причем произойдет это, вероятнее всего, очень скоро. Но максимально в одном месте они просидят дня два. Трогать их не стоит, хотя и такой рой не агрессивный и не представляет опасности.