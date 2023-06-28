tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Изображение материала

Пчелиный рой атаковал жилой комплекс в Екатеринбурге

28 июня 2023, 09:53
Фото: 1MI
На тротуаре в жилом комплексе «Солнечный» был замечен пчелиный рой. Массовую атаку пчел на ЖК сняли на видео жители дома на улице Чемпионов, 5.

На кадрах видно, как на ЖК летит куча насекомых, пишет Е1. По словам председателя областного отделения Союза пчеловодов России Валентина Суставова, ничего страшного в этом нет.

Он отметил, что таким образом пчелы размножаются.

Молодая матка остается в улье, а старая вместе с частью пчел улетает. Рой вылетает, вместе с ними разведчики разлетаются в разные стороны, а после докладывают, где какое жилище нашли, — сказал эксперт.

Также он добавил, что насекомые самостоятельно улетят. Причем произойдет это, вероятнее всего, очень скоро. Но максимально в одном месте они просидят дня два. Трогать их не стоит, хотя и такой рой не агрессивный и не представляет опасности.

Причины массовой гибели пчел назвали в свердловском министерстве АПК
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Пчелы#Жилой комплекс#Пчелиный рой#Происшествия
Подпишитесь
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Вчера, 14:01
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Вчера, 07:47
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня
Сегодня, 03:04