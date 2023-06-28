Выпускников школ Свердловской области приглашают в «Кадровый резерв» от «Синергии»

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Теперь школьники могут принять участие в программе «Кадровый резерв» от Университета «Синергия». Она дает возможность учиться в вузе и одновременно работать по специальности уже с первого курса. Участникам программы будут платить стипендию и зарплату, а также дадут бесплатное общежитие при Университете. После выпуска у ребят уже будет официальный трудовой стаж, который позволит им устроиться в крупнейшие компании России.
По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение студентов ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер–классы, ребятам формируют навыки скорочтения, проводят тренировки памяти, развития
личной эффективности и тайм–менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес–план, — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
Во время приемной кампании 2022 года на одно место в «Кадровом резерве» претендовали около 50 абитуриентов.
Для поступления нужно пройти 3 этапа отбора:
Решение о приеме на программу принимают на основе не только результатов ЕГЭ, но и оценки личностных качеств абитуриентов. После окончания Университета участники «Кадрового резерва» смогут поступить в магистратуру, аспирантуру или на программу бизнес–образования MBA. Кроме того, выпускникам проекта будет легче трудоустроиться на хорошую должность в крупную компанию. Однако, как отмечает Вадим Лобов, почти 80% ребят остаются работать в Корпорации «Синергия».
Я получил работу в кампусе «Синергии» в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и одновременно работать сложно, но оно того стоило, — рассказал выпускник проекта «Кадровый резерв», а теперь — коммерческий директор филиала
Университета «Синергия» в Дубае Илья Мельничук.