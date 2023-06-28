Выпускников школ Свердловской области приглашают в «Кадровый резерв» от «Синергии»

Теперь школьники могут принять участие в программе «Кадровый резерв» от Университета «Синергия». Она дает возможность учиться в вузе и одновременно работать по специальности уже с первого курса. Участникам программы будут платить стипендию и зарплату, а также дадут бесплатное общежитие при Университете. После выпуска у ребят уже будет официальный трудовой стаж, который позволит им устроиться в крупнейшие компании России.