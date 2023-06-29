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Стали известны номинации «Зеленой премии» РЭО этого года

29 июня 2023, 17:01
Фото: reo.ru
Участникам ежегодного конкурса «Зеленая премия», организуемого Российским экологическим оператором по инициативе вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2023 году предстоит вести борьбу за победу в пяти номинациях.

В перечне объявленных номинаций — «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», а также закрытая номинация «Регионы России». Об этом пишет gorod55.

«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране», — указал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также отметил, что в ходе популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» стала неотъемлемой составляющей экопросветительского аспекта реформы обращения с ТКО в России.

В номинации «Образовательные проекты» «Зеленой премии» стать участниками конкурса смогут вузы, колледжи, школы и учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, заинтересованные в продвижении идеи осознанного потребления, создании новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.

В номинации «Культурные и медийные проекты» на конкурсе выступят арт-кураторы, художники, артисты, блогеры, журналисты, представители медиапроектов и частные лица, которые имеют отношение к внедрению новой модели поведения в обществе. Также сразиться за победу в конкурсе будет предложено лидерам общественного мнения, редакциям изданий, создателям выставочных проектов, авторам документальных и художественных фильмов, рекламы, просветительских новых медиа.

«Инициативы отраслевых компаний» займутся отбором лучших просветительских проектов, мероприятий и экоинициатив, осуществляемых региональными операторами, утилизаторами, переработчиками и другими специализированными компаниями в сфере обращения с ТКО.

В номинации «Общественные и волонтерские проекты» к участию в конкурсе привлекут общественные и волонтерские организации, НКО, экоклубы и проекты частных лиц — эколидеров и энтузиастов.

«Еще одна номинация — „Регионы России“ — закрытая специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов РФ в сфере обращения с ТКО», — сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В номинации «Корпоративные проекты» состоится отбор проектов крупных компаний, чья деятельность связана с формированием в обществе модели осознанного потребления и правильного обращения с ТКО.

Прием заявок пройдет с 1 июля по 1 октября, форму подачи можно найти на сайте премии. Торжественная церемония награждения победителей «Зеленой премии» пройдет в декабре.

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