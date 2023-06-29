Стали известны номинации «Зеленой премии» РЭО этого года

«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране», — указал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также отметил, что в ходе популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» стала неотъемлемой составляющей экопросветительского аспекта реформы обращения с ТКО в России.