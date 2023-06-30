«Новые известия»: дефицит врачей — это надолго

Старение населения России продолжается. Ожидается, что к 2030 году средняя продолжительность жизни составит 77,7 лет. При этом людей в возрасте 20-39 лет станет меньше на 6,6 млн человек, а 40-59 лет — увеличится на 4 млн человек. Это тенденция глобальная. Люди стареют и им требуется все больше помощи. Однако и очередей из желающих стать медиками не так много.