«Новые известия»: дефицит врачей — это надолго

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Старение населения России продолжается. Ожидается, что к 2030 году средняя продолжительность жизни составит 77,7 лет. При этом людей в возрасте 20-39 лет станет меньше на 6,6 млн человек, а 40-59 лет — увеличится на 4 млн человек. Это тенденция глобальная. Люди стареют и им требуется все больше помощи. Однако и очередей из желающих стать медиками не так много.
«Новые известия» опросили экспертов и выяснили, что ординаторы не могут компенсировать нехватку врачей. В конце прошлого года она оценивалась в 26,5 тысячи человек. Дело в том, что им требуется практика, а получить ее можно только под надзором опытных специалистов. Если их нет, то и следить за новичками некому.
Риски, которые образуются при работе неопытных специалистов являются следствием. Эксперты отмечают, что такая тенденции касается не только России. Дело в старении населения. Люди теперь дольше живут и меньше рожают.
Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович уверена, что выход только в том, чтобы меньше обращаться к врачам. Она отмечает, что сейчас груз болезней высок и чем дальше, тем больше будет дефицит. По всему миру, по ее словам, не хватает почти 13 миллионов врачей. Также Попович считает, что нужно создавать новые модели здравоохранения, например, самомониторинг, ответственное самолечение, цифровые формы общения.
Просто невозможно подготовить столько врачей, сколько надо, поэтому происходит круговорот врачей в мире, их переманивают. Из тех стран, где не удается создать нормальные условия для их работы, они уезжают в лучшие страны, и в лучшие регионы в РФ, — добавляет Попович.
Условия работы отличаются даже в регионах России. Об этой проблеме говорит гендиректор НМИЦ гематологии Елена Паровичникова. Например, зарплаты в разы отличаются. Врач-гематолог в Москве может зарабатывать 140 тысяч, а в Ярославле — 25.
Тариф в территориальных программах на амбулаторный прием врача-гематолога отличается на порядок — от 140 до 2 тыс. рублей. Специалистов нет на амбулаторном этапе. Почему? Денег им не платят, — говорит Паровичникова.
Если требуется нормальная зарплата, то нужно ехать в Москву, добавляет специалист. По ее словам, других вариантов нет.
Проблема уровня оплаты труда не единственная. Председатель отраслевого отделения по медицинским услугам и член правления Ассоциации частных клиник Алексей Серебряный отметил, что нужно еще перенять принципы работы у частных структур.
По его мнению, врачам нужно дать возможность стать самостоятельными, как, например, юристам и адвокатам. Они могут после получения диплома, либо пойти в найм, либо работать на себя. То же самое, считает Серебряный, должно быть и с врачами.
Врач (с лицензией) пришел, допустим, в больницу сделать операцию. Он ее сделал, получил оплату, пошел дальше. Он не в штате, не подчиняется главврачу, он дорожит своей лицензией, у него своя практика. Если врач так не хочет, то может пойти работать по найму как сейчас в штат медорганизации, — говорит Серебряный.
Эксперт в сфере общественного здравоохранения, кандидат экономических наук Николай Прохоренко отметил, что на врачей давит огромная нагрузка и есть риск попасть в тюрьму.
Ожидать, что на федеральном уровне изменятся принципы работы и финансирование можно долго. Пока остается надеяться только на региональные программы поддержки медиков.
Однако Николай Прохоренко сомневается, что эти меры эффективны. Он отметил, что программ много, так как удержать врача, особенно в городах с неразвитой инфраструктурой, сложно.
Но эффективных программ очень мало. Это напоминает попытку нагреть свечкой железнодорожную цистерну. Свечек недостаточно для нагрева цистерны. Действия правильные, но они очень маломасштабные и ресурсами не полностью обеспечены, — говорит Прохоренко.
Таким образом, выходит что ординаторы не станут спасением от дефицита, региональные программы не заставят врачей ехать в глубинку, а федеральные расходы не растут, а сокращаются. На 2023 год в бюджете заложены 1,52 трлн, а на 2024 — 1,51 трлн. Совет в такой ситуации — меньше болеть.