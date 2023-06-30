Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу

Студентам с отличной и хорошей успеваемостью во время обучения выплачивается дополнительная стипендия от предприятия — до 3 тысяч рублей в месяц. Тем, кто имеет достижения в образовательной, научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и производственной деятельностях, назначается дополнительная стипендия имени Александра Козицына в размере 10 тысяч рублей в месяц.