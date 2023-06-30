Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:17
Документ о среднем профессиональном образовании в этом году получили 54 выпускника (10 из них — дипломы с отличием) целевой подготовки от промышленных предприятий Свердловской и Курганской областей — АО «Уралэлектромедь», ПАО «СУМЗ», АО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «Сухоложское Литье», АО «ШААЗ».
С успешным окончанием учебы молодых специалистов поздравила начальник управления подготовки персонала УГМК Инна Осипова.
Сегодня вы переворачиваете страницу славной студенческой жизни, впереди вас ждут огромные перспективы, новые достижения и интересная жизнь! Окончание техникума и устройство на работу — это первая ступень вашей профессиональной карьерной лестницы. На предприятиях перед вами открывается прекрасная возможность повышения своего профессионального и образовательного уровня, — отметила Инна Осипова.
Обучение студентов в техникуме ведется на базе современных мастерских и лабораторий. Для преподавателей и мастеров производственного обучения техникума организованы стажировки, в программу которых входит знакомство с новыми производствами и оборудованием, системами бережливого производства и менеджмента качества.
Студентам с отличной и хорошей успеваемостью во время обучения выплачивается дополнительная стипендия от предприятия — до 3 тысяч рублей в месяц. Тем, кто имеет достижения в образовательной, научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и производственной деятельностях, назначается дополнительная стипендия имени Александра Козицына в размере 10 тысяч рублей в месяц.
Студенты техникума во время обучения проходят учебную практику по автоматизации, энергетике, гидравлике-пневматике на учебных стендах Технического университета УГМК, а производственную и преддипломную практики — в действующих цехах предприятий. Будущие выпускники также знакомятся со своими рабочими местами, руководителями и коллективами. Это позволяет значительно сократить время адаптации молодых работников и положительно сказывается на производительности труда.
У нас сегодня обучается по программе среднего профессионального образования 1124 студента, и главными социальными партнерами, под требования которых у нас прошла вся реорганизация учебного процесса, являются предприятия Урала, — подчеркнул директор техникума «Юность» Виталий Лобастов.
Большинство ребят, что получают сегодня дипломы — это уже трудоустроенные люди: они выходили на итоговую аттестацию с рабочего места, написав заявление на отпуск по учебе, добавил Виталий Лобастов.
Чтобы достичь такого результата, в техникуме были кардинально переработаны учебные программы, приобретено современное оборудование. Большой объем работ проделали при создании и формировании Центра проведения демонстрационного экзамена, что в соответствии с новыми федеральными стандартами является обязательной формой аттестации выпускников.
Сегодня мы ориентируемся на независимую оценку качества подготовки наших ребят, которую как раз дают представители конкретных предприятий, являющиеся не просто экспертами, а председателями аттестационных комиссий, — завяил Виталий Лобастов.
Вся работа организована в рамках подписанного в 2012 году Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией и Верхнепышминским механико-технологическом техникумом «Юность».
За это время приглашения на работу вручены 289 выпускникам целевой подготовки, 67 из которых получили дипломы с отличием.