Диетолог рассказала о различиях процесса похудения у мужчин и женщин

Она отмечает, что у мужчин до 45 лет вес снижается быстрее, чем у женщин того же возраста. Это объясняется тем, что у мужчин обычно больше мышечной массы, что способствует более эффективному сжиганию калорий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».