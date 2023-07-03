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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Диетолог рассказала о различиях процесса похудения у мужчин и женщин

3 июля 2023, 13:23
Согласно заявлению диетолога Марии Волынкиной процесс похудения у мужчин и женщин различен.

Она отмечает, что у мужчин до 45 лет вес снижается быстрее, чем у женщин того же возраста. Это объясняется тем, что у мужчин обычно больше мышечной массы, что способствует более эффективному сжиганию калорий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог также указывает на гормональные изменения, которые могут происходить у женщин в детородном возрасте, особенно в случае, если они не рожали. Эти изменения могут повлиять на процесс похудения.

Кроме того, Мария Волынкина отмечает, что у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, фигура может стать схожей с фигурой женщин.

Однако следует отметить, что каждый организм индивидуален, и процесс похудения может зависеть от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание и физическую активность. Рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы получить индивидуальные рекомендации по похудению и поддержанию здорового образа жизни.

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