Диетолог рассказала о различиях процесса похудения у мужчин и женщин

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Она отмечает, что у мужчин до 45 лет вес снижается быстрее, чем у женщин того же возраста. Это объясняется тем, что у мужчин обычно больше мышечной массы, что способствует более эффективному сжиганию калорий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Диетолог также указывает на гормональные изменения, которые могут происходить у женщин в детородном возрасте, особенно в случае, если они не рожали. Эти изменения могут повлиять на процесс похудения.
Кроме того, Мария Волынкина отмечает, что у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, фигура может стать схожей с фигурой женщин.
Однако следует отметить, что каждый организм индивидуален, и процесс похудения может зависеть от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание и физическую активность. Рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы получить индивидуальные рекомендации по похудению и поддержанию здорового образа жизни.