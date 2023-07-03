В Подольске врачи спасли женщину от «удушающей» простуды

В срочном порядке девушка была переведена в реанимационное, где врачи провели экстренную операцию, в ходе которой у пациентки произошла остановка дыхания. Коникотомия — вскрытие просвета дыхательных путей, была проведена врачами за считанные минуты. После этого через разрез была вставлена дыхательная трубка.