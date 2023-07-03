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В Подольске врачи спасли женщину от «удушающей» простуды

3 июля 2023, 10:35
В подмосковном городе Подольск врачи местной больницы спасли пациенту, которая чуть не задохнулась от простуды. Сейчас девушка двадцати двух лет чувствует себя хорошо. Об экстренной операции рассказал заведующий лор-отделением медучреждения Артем Гербергаген.

Как пишет NEWS.ru, едва не задохнувшуюся двадцати двух летнюю девушку в больницу доставили на скорой помощи. Ей был поставлен диагноз эпиглоттит, при котором верхние дыхательные пути резко воспаляются и происходит сужение гортани.

В срочном порядке девушка была переведена в реанимационное, где врачи провели экстренную операцию, в ходе которой у пациентки произошла остановка дыхания. Коникотомия — вскрытие просвета дыхательных путей, была проведена врачами за считанные минуты. После этого через разрез была вставлена дыхательная трубка.

Слаженная работа врачей позволила в быстро восстановить дыхание и жизненно важные показатели девушки. По словам Гербергагена, абсцесс надгортанника был вскрыт на втором этапе лечения и спустя неделю у пациентки извлекли дыхательную трубку.

Врач отметил, что сейчас девушка еще находится на лечении в больнице, но ее самочувствие хорошее и скоро ее выпишут.

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