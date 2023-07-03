В Подольске врачи спасли женщину от «удушающей» простуды

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Как пишет NEWS.ru, едва не задохнувшуюся двадцати двух летнюю девушку в больницу доставили на скорой помощи. Ей был поставлен диагноз эпиглоттит, при котором верхние дыхательные пути резко воспаляются и происходит сужение гортани.
В срочном порядке девушка была переведена в реанимационное, где врачи провели экстренную операцию, в ходе которой у пациентки произошла остановка дыхания. Коникотомия — вскрытие просвета дыхательных путей, была проведена врачами за считанные минуты. После этого через разрез была вставлена дыхательная трубка.
Слаженная работа врачей позволила в быстро восстановить дыхание и жизненно важные показатели девушки. По словам Гербергагена, абсцесс надгортанника был вскрыт на втором этапе лечения и спустя неделю у пациентки извлекли дыхательную трубку.
Врач отметил, что сейчас девушка еще находится на лечении в больнице, но ее самочувствие хорошее и скоро ее выпишут.