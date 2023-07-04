Сколько стоит ДТП? ВСК запустила специальный проект к 20-летию ОСАГО

«Знать больше об ОСАГО — значит эффективно пользоваться всеми преимуществами современного автострахования. Проект ВСК и „ВыИскали“ интересен как игровой механикой так и полезной информацией об „автогражданке“. Поэтому будет интересен как новым, так и опытным автовладельцам. Информационный ресурс ВСК также станет для пользователей напоминанием о том, насколько далеко шагнул рынок за два десятилетия, и какой вклад в этот процесс внесли страховщики», — отмечает Александр Охрименко, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.