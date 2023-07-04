В Нижнем Тагиле найден мертвым детский тренер по хоккею

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Тело тагильчанина обнаружено в его квартире 30 июня. По данным источника TagilCity.ru, смерть тренера не носит криминальный характер.
Точная дата и причина смерти Романа пока неизвестны. Судя по его странице во «ВКонтакте», он не заходил в соцсеть уже неделю. Известно, что Роман родом из Казахстана, его семья проживает там же.
В Следственном комитете информацию о смерти Романа Зубарева TagilCity.ru не опровергли и пообещали предоставить комментарий позже.