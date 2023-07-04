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В Нижнем Тагиле найден мертвым детский тренер по хоккею

4 июля 2023, 06:20
Фото: Страница в ВК Романа Зубарева
В Нижнем Тагиле в доме на улице Булата Окуджавы найдено тело 45-летнего Романа Зубарева. Он работал детским тренером по хоккею в СШ «Юпитер».

Тело тагильчанина обнаружено в его квартире 30 июня. По данным источника TagilCity.ru, смерть тренера не носит криминальный характер.

Фото: Страница в ВК Романа Зубарева

Точная дата и причина смерти Романа пока неизвестны. Судя по его странице во «ВКонтакте», он не заходил в соцсеть уже неделю. Известно, что Роман родом из Казахстана, его семья проживает там же.

В Следственном комитете информацию о смерти Романа Зубарева TagilCity.ru не опровергли и пообещали предоставить комментарий позже.

#Анна Григорьева#Смерть#Тренер#СК#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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