Британский турист-вандал извинился за нацарапанное имя на Колизее

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На видео, которое было распространено в сети, было зафиксировано, как он нацарапал свое имя и имя своей девушки ключом на кирпичной стене Колизея. После этого инцидента он успел вернуться домой, где его впоследствии нашли правоохранительные органы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В своем письме, цитаты из которого опубликовала римская газета «il Messaggero», он выразил глубокое смущение и признал, что узнал о древности памятника только после совершения своего поступка, что вызывает у него сожаление.
Теперь вандалу грозит серьезный штраф и возможное лишение свободы. История вызвала значительный резонанс в Италии.