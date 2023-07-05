Британский турист-вандал извинился за нацарапанное имя на Колизее

На видео, которое было распространено в сети, было зафиксировано, как он нацарапал свое имя и имя своей девушки ключом на кирпичной стене Колизея. После этого инцидента он успел вернуться домой, где его впоследствии нашли правоохранительные органы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».