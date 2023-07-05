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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Британский турист-вандал извинился за нацарапанное имя на Колизее

5 июля 2023, 11:29
После своего поступка в Колизее, британский турист-вандал болгарского происхождения написал письмо в мэрию и прокуратуру Рима, признавая, что он не знал о древности этого исторического сооружения.

На видео, которое было распространено в сети, было зафиксировано, как он нацарапал свое имя и имя своей девушки ключом на кирпичной стене Колизея. После этого инцидента он успел вернуться домой, где его впоследствии нашли правоохранительные органы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В своем письме, цитаты из которого опубликовала римская газета «il Messaggero», он выразил глубокое смущение и признал, что узнал о древности памятника только после совершения своего поступка, что вызывает у него сожаление.

Теперь вандалу грозит серьезный штраф и возможное лишение свободы. История вызвала значительный резонанс в Италии.

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