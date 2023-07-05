Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Глава Свердловской области отметил, что по этому вопросу ведутся переговоры.
Наш торф — это зола, в которую добавляются дополнительные добавки. Они обогащают почву. Да, действительно переговоры ведутся в этом направлении, — сообщил TagilCity.ru Евгений Куйвашев.
По словам главы Верхней Салды Александра Маслова, бизнесмены из Китайской народной республики уже приезжали в особую экономическую зону.
Китайцы собираются вкладывать деньги в добычу торфа на территории Верхнесалдинского округа. На территории «Титановой долины» будут его брикетировать, а дальше уже железнодорожным транспортом отправлять в Китай, — рассказал TagilCity.ru Александр Маслов.
По его словам, потенциальные партнеры уже приезжали для переговоров. Лицензия на добычу торфа у них имеется, а в «Титановой долине» имеется участок, где предполагается разместить производство.