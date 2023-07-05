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Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа

5 июля 2023, 11:41
Фото: TagilCity.ru/"Областная газета"
Китайские компании рассматривают возможность добывать торф в «Титаной долине» в Верхней Салде, сообщил Евгений Куйвашев в разговоре с редакцией TagilCity.ru.

Глава Свердловской области отметил, что по этому вопросу ведутся переговоры.

Наш торф — это зола, в которую добавляются дополнительные добавки. Они обогащают почву. Да, действительно переговоры ведутся в этом направлении, — сообщил TagilCity.ru Евгений Куйвашев.

По словам главы Верхней Салды Александра Маслова, бизнесмены из Китайской народной республики уже приезжали в особую экономическую зону.

Китайцы собираются вкладывать деньги в  добычу торфа на территории Верхнесалдинского округа. На территории «Титановой долины» будут его брикетировать, а дальше уже железнодорожным транспортом отправлять в Китай, — рассказал TagilCity.ru Александр Маслов.

По его словам, потенциальные партнеры уже приезжали для переговоров. Лицензия на добычу торфа у них имеется, а в «Титановой долине» имеется участок, где предполагается разместить производство.

#Александра Логинова#Компании#Торф#Добыча#Титановая долина#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Верхняя Салда#Евгений Куйвашев#Александр Маслов
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