Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле

Например, такие профессии, как врачи и медсестры. Работа медицинского персонала требует не только знаний и навыков, но и сострадания, эмпатии и умения работать с людьми в кризисных ситуациях. Нейросеть не будет способна заменить врача или медсестру в общении с пациентами, в проведении операций и в принятии ответственных решений о жизни и смерти.