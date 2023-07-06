ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон

Проведение онлайн-платежей с помощью смартфона по банковским картам с использованием пин-кода является безопасным методом расчетов между покупателем и продавцом. На устройстве, с которого производится оплата, не хранятся данные карты клиента, а их передача осуществляется в зашифрованном виде как через стандартные механизмы защиты, так и дополнительные, применяемые на обычных терминалах эквайринга.