Ставка на оппозицию: как быть элитам Екатеринбурга, не попавшим в число кандидатов ЕР

Совсем немного осталось до начала выдвижения кандидатов в депутаты Гордумы Екатеринбурга. Но вот дела у «теневого губернатора» не слишком хороши. Всех кандидатов, которых он хотел провести, «партия власти» не утвердила. Что же он может предпринять?

Что происходит? 10 сентября 2023 года состоятся выборы депутатов городской Думы Екатеринбурга. По федеральному законодательству, за 60 дней до этого открывается сезон регистрации будущих «слуг народа», а за 30 дней — закрывается. Первыми зарегистрированными кандидатами стали два человека с весьма неоднозначной репутацией. Во-первых, Евгений Боровик, успевший перебрать уже, наверное, все партии (в Гордуму уральской столицы он идет самовыдвиженцем) и прославившийся жесткими политическими перфомансами. Рассматривать его, как серьезного конкурента… Ну… сложно. А во-вторых, Эдуард Мансуров. В 2018 году он избирался от КПРФ, но срок полномочий у него уже подходит к концу. В прессе его называют чуть ли официальным представителем группировки «Четырехсотые», однако сам Эдуард отрицает свою причастность к криминалитету. Схватка «Основная борьба на выборах в думу Екатеринбурга — между кандидатами от мэрии и людьми совладельца „Мотива“ Виталия Кочеткова», — пишет URA.RU. Оставим эти домыслы на совести коллег, однако попробуем поразмышлять в этой парадигме. Отчего же такое утверждение? Фото: 1MI «Картина такая. „Совладельцу“ не дали провести через „партию власти“ всех тех кандидатов, которых он заявлял. А вот „центристы“ всех своих кандидатов на праймериз получили. Видимо это и имеют в виду журналисты. Тут интересен другой вопрос. „Группа Вихарева“ через праймериз прошла вся. То есть, эта персона своего добилась и эта группа своё влияние увеличивает. А „группа Кочеткова“ — уменьшила. Это связано с тем, что, что „совладелец“ замахнулся на ЕМУП „Водоканал“. Кто ж ему позволит установить контроль над предприятием, обеспечивающим водой мегаполис? А вот „вихаревцы“ и те, кто стоит за ними, таких амбиций не демонстрировали. Действительно, лучше взять 5-10 кусочков, чем подавиться одним большим куском», — говорит инсайдер TagilCity. Между тем, у «Совладельца» (как его назвал наш собеседник) есть и другие «окна возможностей». Согласно мнениям наших источников, он может попробовать и с другими партиями. Фото: 1MI Ставка на оппозицию Для начала, небольшое отступление. Ни для кого не секрет, что в предвыборную кампанию нужно вкладываться. Это регулируется законодательством и так далее. «Говорят, что Людям (вероятнее всего, речь идет о партии „Новые Люди“. Прим.ред.) якобы предлагают 12 миллионов за второе место в партийном списке. Но гарантированно проходное место стоит гораздо дороже», — заявил наш инсайдер. По различным мнениям, в предвыборную кампанию действительно вкладывают десятки миллионов рублей. Ценник начинается от 30 млн рублей. По слухам, КПРФ, вероятно, способна взять два мандата на предстоящей кампании, но есть нюанс. Дело в том у них, что, по словам собеседников TagilCity, уже есть договоренности с теми, кого наш собеседник назвал «группой Вихарева». Бывшая «Справедливая Россия» вполне была бы способна взять два мандата и договоренностей предварительных у этой партии (по информации наших источников) нет. «По моим сведениям „совладелец“ торгуется с одной из партий и даже предложил им 280 млн рублей за два мандата. Но „металлисты“ предложили больше», — заявил наш источник. По оценкам наших источников, ЛДПР также, вероятно, способна выиграть два мандата. Но, как всегда, вопрос упирается в финансирование предвыборных кампаний. Таким образом, суммируя мнения журналистов и инсайдеров, если у кого-то не получилось провести своих кандидатов через процедуру праймериз, то у него остается еще одна возможность: вложиться в кандидатов от оппозиции. А это значит, что начинающаяся предвыборная кампания будет достаточно динамичной и интересной.