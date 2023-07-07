Ставка на оппозицию: как быть элитам Екатеринбурга, не попавшим в число кандидатов ЕР

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
10 сентября 2023 года состоятся выборы депутатов городской Думы Екатеринбурга. По федеральному законодательству, за 60 дней до этого открывается сезон регистрации будущих «слуг народа», а за 30 дней — закрывается.
Первыми зарегистрированными кандидатами стали два человека с весьма неоднозначной репутацией.
Во-первых, Евгений Боровик, успевший перебрать уже, наверное, все партии (в Гордуму уральской столицы он идет самовыдвиженцем) и прославившийся жесткими политическими перфомансами. Рассматривать его, как серьезного конкурента… Ну… сложно.
А во-вторых, Эдуард Мансуров. В 2018 году он избирался от КПРФ, но срок полномочий у него уже подходит к концу.
В прессе его называют чуть ли официальным представителем группировки «Четырехсотые», однако сам Эдуард отрицает свою причастность к криминалитету.
«Основная борьба на выборах в думу Екатеринбурга — между кандидатами от мэрии и людьми совладельца „Мотива“ Виталия Кочеткова», — пишет URA.RU.
Оставим эти домыслы на совести коллег, однако попробуем поразмышлять в этой парадигме.
Отчего же такое утверждение?
«Картина такая. „Совладельцу“ не дали провести через „партию власти“ всех тех кандидатов, которых он заявлял. А вот „центристы“ всех своих кандидатов на праймериз получили. Видимо это и имеют в виду журналисты.
Тут интересен другой вопрос. „Группа Вихарева“ через праймериз прошла вся. То есть, эта персона своего добилась и эта группа своё влияние увеличивает. А „группа Кочеткова“ — уменьшила.
Это связано с тем, что, что „совладелец“ замахнулся на ЕМУП „Водоканал“. Кто ж ему позволит установить контроль над предприятием, обеспечивающим водой мегаполис?
А вот „вихаревцы“ и те, кто стоит за ними, таких амбиций не демонстрировали. Действительно, лучше взять 5-10 кусочков, чем подавиться одним большим куском», — говорит инсайдер TagilCity.
Между тем, у «Совладельца» (как его назвал наш собеседник) есть и другие «окна возможностей». Согласно мнениям наших источников, он может попробовать и с другими партиями.
Для начала, небольшое отступление. Ни для кого не секрет, что в предвыборную кампанию нужно вкладываться. Это регулируется законодательством и так далее.
«Говорят, что Людям (вероятнее всего, речь идет о партии „Новые Люди“. Прим.ред.) якобы предлагают 12 миллионов за второе место в партийном списке. Но гарантированно проходное место стоит гораздо дороже», — заявил наш инсайдер.
По различным мнениям, в предвыборную кампанию действительно вкладывают десятки миллионов рублей. Ценник начинается от 30 млн рублей.
По слухам, КПРФ, вероятно, способна взять два мандата на предстоящей кампании, но есть нюанс. Дело в том у них, что, по словам собеседников TagilCity, уже есть договоренности с теми, кого наш собеседник назвал «группой Вихарева».
Бывшая «Справедливая Россия» вполне была бы способна взять два мандата и договоренностей предварительных у этой партии (по информации наших источников) нет.
«По моим сведениям „совладелец“ торгуется с одной из партий и даже предложил им 280 млн рублей за два мандата. Но „металлисты“ предложили больше», — заявил наш источник.
По оценкам наших источников, ЛДПР также, вероятно, способна выиграть два мандата. Но, как всегда, вопрос упирается в финансирование предвыборных кампаний.
Таким образом, суммируя мнения журналистов и инсайдеров, если у кого-то не получилось провести своих кандидатов через процедуру праймериз, то у него остается еще одна возможность: вложиться в кандидатов от оппозиции.
А это значит, что начинающаяся предвыборная кампания будет достаточно динамичной и интересной.