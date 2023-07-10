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Энергетики «Уралэлектромеди» завершили ремонт пятой секции градирни

10 июля 2023, 07:43
Фото: ОАО «УГМК»
Демонтаж металлоконструкций на пятой секции градирни на АО «Уралэлектромедь» стартовал в декабре 2022 года. В январе 2023 года подрядная организация начала монтаж новых металлоконструкций, изготовленных в цехе централизованного ремонта и затем оцинкованных в цехе горячего цинкования.

На сегодняшний день пятая секция градирни на АО «Уралэлектромедь» (входит в группу УГМК) в Верхней Пышме уже запущена в работу.

Назначение градирни — снижать температуру оборотной воды, которая в основных цехах используется для охлаждения технологического оборудования. Обновленная установка состоит из шести секций с расширяющимися кверху диффузорами. Внутри каждого диффузора находится вентиляционный агрегат с лопастями, который нагнетает атмосферный воздух для охлаждения воды.

Фото: ОАО «УГМК»
С 2014 года энергоцех планомерно обновляет градирню — один из важнейших технологических объектов предприятия. За это время изготовили и оцинковали все шесть диффузоров, установили оцинкованные конструкции подвесного электрического тельфера, заменили металлоконструкции четырех из шести секций. Работы по обновлению градирни будут продолжены, — пояснил заместитель начальника по теплотехнической части, топливным и водным ресурсам энергоцеха Дмитрий Шмидт.
#Анастасия Имамахметова#Производство#УГМК#Группа УГМК#Ремонт#Свердловская область
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