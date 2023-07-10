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Updated Сегодня, 11:17

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В России набирают популярность стартапы по кибербезопасности

10 июля 2023, 10:54
Фото: Midjourney
Цифровая экосистема МТС проанализировала географию, фокус и стадии развития стартапов в России. По данным исследования, кибербезопасность впервые вошла в топ-3 самых популярных отраслей в отечественном технологическом бизнесе.

По итогам первого полугодия 2023 года количество стартапов на этом рынке увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. FinTech и MedTech, как и в прошлом году, занимают лидирующие позиции.

По данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, по итогам первого полугодия 2023 года, наибольшее число стартапов в России — 15,6% — по-прежнему запускаются в области FinTech. Развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья 11,9% участников, а замыкает топ-3 — кибербезопасность — 6%.

Эксперты также отмечают рост числа решений на этом рынке: за аналогичный период времени их количество выросло в 2 раза, по сравнению с результатами за весь 2022 год. В прошлом году самыми популярными направлениями были AdTech — 10% и FinTech — 7%.

В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech — 12,5%, в Санкт-Петербурге и Казани — e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), IoT-продукты чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% от всех проектов), популярностью среди стартаперов из Новосибирска пользуется промышленность (13%).

По данным исследования, 24% стартапов имеют готовый продукт и массовые продажи, 33% запустили прототип, остальные проекты находятся на стадии разработки или идеи.

Фото: 1MI

В этом году наблюдается рост интереса к развитию продуктов в сфере кибербезопасности, отметил директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин.

Это объясняется двумя причинами: во-первых, уход ряда зарубежных вендоров снизил порог входа на рынок молодым проектам; во-вторых, множество смежных отраслей, к примеру, интернет вещей или облачные сервисы, достигло стадии зрелости продуктов — это привело к повышенному спросу на специализированные решения в отрасли CyberSecurity. Активно формируют спрос и бизнес-направления в корпорациях. Мы в MTS StartUp Hub активно изучаем перспективные решения на рынке, оцениваем возможности бизнес-синергии и инвестирования в проекты для поддержки направления кибербезопасности в МТС. В апреле мы вложили 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman. Мы видим нарастающую конкуренцию игроков в отрасли и в наших планах продолжать находить с ними точки соприкосновения, расширяя присутствие на рынке, — добавил Дмитрий Курин.

Аналитика основана на данных MTS StartUp Hub о 7 тысячах российских стартапов. Их них более 5 тысяч были получены в ходе сбора заявок на акселерационные программы МТС. Остальные собраны в процессе формирования портфеля корпоративного венчурного фонда и поиска проектов для коммерческого сотрудничества с экосистемой.

Об MTS StartUp Hub

MTS StartUp Hub — центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления работы — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество.

Корпоративный венчурный фонд МТС существует 3 года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. Среди ключевых параметров при выборе проектов — перспективы быстрого роста и синергия с новыми бизнес-направлениями компании.

География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от 0,5 до 5 миллионов долларов США. Коммерческое сотрудничество — тест гипотезы о синергии МТС и стартапа с помощью проведение пилота. При запуске пилота с МТС стартапы получают возможность проверить жизнеспособность решения на инфраструктуре компании, поддержку экспертов по информационной безопасности, юридическому сопровождению и конкретной продуктовой бизнес-вертикали. Компания компенсирует затраты на проведение пилота.

Если пилотирование проходит успешно, стартапы заключают долгосрочный контракт с бизнес-подразделениями МТС и масштабируют свое решение на инфраструктуре компании. Резиденты MTS StartUp Hub получают доступ к API, облакам и каналам продаж, а также возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС Маркетолог на льготных условиях.

https://e-burg.mts.ru/personal?erid=LjN8KYcsz

#Анастасия Имамахметова#Общество#Россия#МТС#Стартап#Проекты
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