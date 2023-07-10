В России набирают популярность стартапы по кибербезопасности

В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech — 12,5%, в Санкт-Петербурге и Казани — e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), IoT-продукты чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% от всех проектов), популярностью среди стартаперов из Новосибирска пользуется промышленность (13%).