В России набирают популярность стартапы по кибербезопасности

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По итогам первого полугодия 2023 года количество стартапов на этом рынке увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. FinTech и MedTech, как и в прошлом году, занимают лидирующие позиции.
По данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, по итогам первого полугодия 2023 года, наибольшее число стартапов в России — 15,6% — по-прежнему запускаются в области FinTech. Развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья 11,9% участников, а замыкает топ-3 — кибербезопасность — 6%.
Эксперты также отмечают рост числа решений на этом рынке: за аналогичный период времени их количество выросло в 2 раза, по сравнению с результатами за весь 2022 год. В прошлом году самыми популярными направлениями были AdTech — 10% и FinTech — 7%.
В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech — 12,5%, в Санкт-Петербурге и Казани — e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), IoT-продукты чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% от всех проектов), популярностью среди стартаперов из Новосибирска пользуется промышленность (13%).
По данным исследования, 24% стартапов имеют готовый продукт и массовые продажи, 33% запустили прототип, остальные проекты находятся на стадии разработки или идеи.
В этом году наблюдается рост интереса к развитию продуктов в сфере кибербезопасности, отметил директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин.
Это объясняется двумя причинами: во-первых, уход ряда зарубежных вендоров снизил порог входа на рынок молодым проектам; во-вторых, множество смежных отраслей, к примеру, интернет вещей или облачные сервисы, достигло стадии зрелости продуктов — это привело к повышенному спросу на специализированные решения в отрасли CyberSecurity. Активно формируют спрос и бизнес-направления в корпорациях. Мы в MTS StartUp Hub активно изучаем перспективные решения на рынке, оцениваем возможности бизнес-синергии и инвестирования в проекты для поддержки направления кибербезопасности в МТС. В апреле мы вложили 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman. Мы видим нарастающую конкуренцию игроков в отрасли и в наших планах продолжать находить с ними точки соприкосновения, расширяя присутствие на рынке, — добавил Дмитрий Курин.
Аналитика основана на данных MTS StartUp Hub о 7 тысячах российских стартапов. Их них более 5 тысяч были получены в ходе сбора заявок на акселерационные программы МТС. Остальные собраны в процессе формирования портфеля корпоративного венчурного фонда и поиска проектов для коммерческого сотрудничества с экосистемой.
MTS StartUp Hub — центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления работы — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество.
Корпоративный венчурный фонд МТС существует 3 года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. Среди ключевых параметров при выборе проектов — перспективы быстрого роста и синергия с новыми бизнес-направлениями компании.
География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от 0,5 до 5 миллионов долларов США. Коммерческое сотрудничество — тест гипотезы о синергии МТС и стартапа с помощью проведение пилота. При запуске пилота с МТС стартапы получают возможность проверить жизнеспособность решения на инфраструктуре компании, поддержку экспертов по информационной безопасности, юридическому сопровождению и конкретной продуктовой бизнес-вертикали. Компания компенсирует затраты на проведение пилота.
Если пилотирование проходит успешно, стартапы заключают долгосрочный контракт с бизнес-подразделениями МТС и масштабируют свое решение на инфраструктуре компании. Резиденты MTS StartUp Hub получают доступ к API, облакам и каналам продаж, а также возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС Маркетолог на льготных условиях.
https://e-burg.mts.ru/personal?erid=LjN8KYcsz