Сила технологий: что представит Сбер на ИННОПРОМ-2023

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Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики, заявил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером, — добавил председатель.
Сервис СберЗдоровье представит свои медицинские цифровые продукты, протестировать которые участники выставки смогут прямо на месте. Сервис является лидером российского MedTech-рынка, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, онлайн-медицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ, корпоративная медицинская поддержка.
Компания СберМедИИ представит на выставке аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам.
Все участники выставки смогут ознакомиться с опытом образовательной платформы Сбера Edutoria по разработке программ для развития сотрудников. Сервисы Edutoria помогут замотивировать персонал обучаться и углублять свои профессиональные навыки.
Еще один образовательный продукт Сбера — «Школа 21». Проект представляет собой бесплатную школу программирования и дает возможность всем желающим старше 18 лет стать ИТ-специалистом.
При помощи генеративной модели Сбера Kandinsky каждый посетитель стенда сможет создать уникальное изображение, распечатать картинку и забрать себе на память. Нейросеть за несколько секунд сгенерирует изображение на основе введенного текста.
Также на стенде Сбера представлены сервисы и продукты для бизнеса от компаний SberDevices, СберЛизинг, СберСтрахование, Сбер Бизнес Софт и СберАналитика. Кроме того, для корпоративных клиентов Сбер подготовил серию деловых мероприятий, на которых расскажет об актуальных кейсах и трендах. Подробная программа панельных дискуссий и ссылки на онлайн-трансляции — на портале СберПро.
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