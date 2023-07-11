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Сила технологий: что представит Сбер на ИННОПРОМ-2023

11 июля 2023, 04:00
Фото: Сбер
Технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта и цифровые решения для приоритетных отраслей экономики — эти и другие продукты Сбер представит на своем стенде с 10 по 13 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики, заявил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером, — добавил председатель.
Фото: Сбер

Сервис СберЗдоровье представит свои медицинские цифровые продукты, протестировать которые участники выставки смогут прямо на месте. Сервис является лидером российского MedTech-рынка, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, онлайн-медицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ, корпоративная медицинская поддержка.

Компания СберМедИИ представит на выставке аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам.

Фото: Сбер

Все участники выставки смогут ознакомиться с опытом образовательной платформы Сбера Edutoria по разработке программ для развития сотрудников. Сервисы Edutoria помогут замотивировать персонал обучаться и углублять свои профессиональные навыки.

Еще один образовательный продукт Сбера — «Школа 21». Проект представляет собой бесплатную школу программирования и дает возможность всем желающим старше 18 лет стать ИТ-специалистом.

При помощи генеративной модели Сбера Kandinsky каждый посетитель стенда сможет создать уникальное изображение, распечатать картинку и забрать себе на память. Нейросеть за несколько секунд сгенерирует изображение на основе введенного текста.

Также на стенде Сбера представлены сервисы и продукты для бизнеса от компаний SberDevices, СберЛизинг, СберСтрахование, Сбер Бизнес Софт и СберАналитика. Кроме того, для корпоративных клиентов Сбер подготовил серию деловых мероприятий, на которых расскажет об актуальных кейсах и трендах. Подробная программа панельных дискуссий и ссылки на онлайн-трансляции — на портале СберПро.

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481. sber.pro? erid=LjN8KA7qr

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Общество#Сбер#ИННОПРОМ#Новые технологии#Технологии
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