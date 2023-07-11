Сила технологий: что представит Сбер на ИННОПРОМ-2023

Также на стенде Сбера представлены сервисы и продукты для бизнеса от компаний SberDevices, СберЛизинг, СберСтрахование, Сбер Бизнес Софт и СберАналитика. Кроме того, для корпоративных клиентов Сбер подготовил серию деловых мероприятий, на которых расскажет об актуальных кейсах и трендах. Подробная программа панельных дискуссий и ссылки на онлайн-трансляции — на портале СберПро.