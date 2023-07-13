Банк ДОМ. РФ анонсировал выдачу кредитов под строительство ИЖС по эскроу-счетам

В рамках этого механизма подрядчик осуществляет строительство по договору, заключенному с гражданином-заказчиком, а средства заказчика размещаются на счете эскроу до окончания строительства. Для финансирования строительства используется банковский кредит, предоставляемый через новый продукт Банка ДОМ.РФ под названием «ИЖС-Подряд». Кредитная линия предоставляется подрядчику для строительства домов в соответствии с проектами, согласованными банком, а также с возможностью использования заводских домокомплектов. Эти типовые решения призваны обеспечить оптимальное соотношение цены, качества и срока строительства.