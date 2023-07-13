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Банк ДОМ. РФ анонсировал выдачу кредитов под строительство ИЖС по эскроу-счетам

13 июля 2023, 14:48
Фото: 1MI
Банк ДОМ.РФ представил новый способ финансирования строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.

В рамках этого механизма подрядчик осуществляет строительство по договору, заключенному с гражданином-заказчиком, а средства заказчика размещаются на счете эскроу до окончания строительства. Для финансирования строительства используется банковский кредит, предоставляемый через новый продукт Банка ДОМ.РФ под названием «ИЖС-Подряд». Кредитная линия предоставляется подрядчику для строительства домов в соответствии с проектами, согласованными банком, а также с возможностью использования заводских домокомплектов. Эти типовые решения призваны обеспечить оптимальное соотношение цены, качества и срока строительства.

Кредитная линия открывается подрядным организациям на срок до двух лет по специальным процентным ставкам, варьирующимся от 2% до 6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства.

«Новый механизм финансирования индивидуального жилищного строительства позволит обезопасить средства заказчика — физического лица по аналогии с тем, как это реализовано при приобретении строящейся квартиры. При этом строительные компании получат кредитную линию для исполнения заключенных договоров подряда», — прокомментировал вице-президент по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов.

Чтобы получить консультацию и подать заявку на кредит, можно воспользоваться телефоном: 8 (800) 700-87-83.

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