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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Российские ученые разработали протокол связи для умного города

13 июля 2023, 12:26
Ученые из Северо-Кавказского федерального университета представили разработанный ими протокол связи для сети умного города.

Как сообщает РИА Новости, этот проект направлен на улучшение управления городской средой и создание комфортных и безопасных условий благодаря быстрому обмену информацией между различными устройствами.

Программист Сергей Журавлев выразил уверенность, что российская разработка будет иметь положительное влияние на жизнь жителей городов. Он подчеркнул, что проект открывает широкие возможности, такие как улучшенное управление транспортной системой, энергосбережение, мониторинг окружающей среды и повышение безопасности горожан, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Журавлев отметил, что системы умных городов уже активно развиваются в разных странах, включая проекты «Smart City» в Южной Корее и «Smart Nation» в Сингапуре. Он также подчеркнул, что отечественная разработка имеет большой потенциал и может значительно улучшить жизнь в крупных мегаполисах России.

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