Российские ученые разработали протокол связи для умного города

Журавлев отметил, что системы умных городов уже активно развиваются в разных странах, включая проекты «Smart City» в Южной Корее и «Smart Nation» в Сингапуре. Он также подчеркнул, что отечественная разработка имеет большой потенциал и может значительно улучшить жизнь в крупных мегаполисах России.