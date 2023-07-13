СМИ обнародовали малоизвестные факты биографии Пригожина

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Недавно президент РФ Владимир Путин рассказал, что на финансирование ЧВК «Вагнер» было потрачено 86 миллиардов рублей из госказны. На поставку продуктов для армии через компанию Пригожина «Конкорд» потребовалось еще 80 миллиардов рублей. Об этом информирует newia.ru.
В связи с повышенным вниманием, прикованным к фигуре Пригожина в последнее время, автор публикации собирается донести до публики малоизвестные факты из жизни владельца ЧВК «Вагнер», которые могут оказаться весьма удивительными для читателей. Так, в молодые годы Пригожин вместе с несколькими подельниками совершил серию грабежей. Среди его преступлений были как квартирные кражи, так и нападения на прохожих, мошенничество.
Один из раскрытых эпизодов ограбления имел место в марте 1980 года. Тогда Пригожин (уже будучи судимым) и его приятели, один из которых не достиг совершеннолетия, напали на женщину и пытались ее задушить. С потерявшей сознание жертвы сняли золотые украшения и сапоги.
Другое раскрытое преступление Пригожина связано с ограблением жилища. Грабители забрали из квартиры имущество на общую сумму 1610 рублей (в пересчете на сегодняшние цены — более 300 тысяч рублей). Тогда же будущего Героя России приговорили к 13 годам лишения свободы.
Вспоминая молодость, сам Пригожин не раз подчеркивал, что высшего образования так и не получил: его университетом была тюрьма, в основу мировоззрения легли понятия уголовников.
Проведя в колонии чуть больше половины срока, Пригожин подал прошение о помиловании и в 1990 году вышел на свободу.
Иван Жилин пишет, что ни сам Пригожин, ни его партнеры никогда не раскрывали информацию о том, откуда Пригожин взял начальный капитал на организацию торговли хот-догами в Петербурге. Однако бизнес пошел в гору, и вскоре Пригожин смог открыть винный бар-магазин. Чуть позже он открыл ресторан «Старая таможня» для клиентов из «высшего класса» и, наконец, плавучий ресторан New Island. Клиентами стали все значимые люди Северной столицы, в числе которых были и работники мэрии Петербурга, где на посту заместителя Анатолия Собчака работал Владимир Путин.
Неизвестно, в какой момент состоялось знакомство Пригожина с будущим президентом. Однако в 2001 году Путин пригласил на ужин в New Island французского коллегу Жака Ширака, годом позже там побывали Джордж Буш — младший с женой Лорой. Евгений Пригожин обслуживал вип-персон лично.
Впрочем, для покорения политического олимпа Пригожину понадобилось приложить немало усилий, о чем автор расследования планирует рассказать позже.