СМИ обнародовали малоизвестные факты биографии Пригожина

Иван Жилин пишет, что ни сам Пригожин, ни его партнеры никогда не раскрывали информацию о том, откуда Пригожин взял начальный капитал на организацию торговли хот-догами в Петербурге. Однако бизнес пошел в гору, и вскоре Пригожин смог открыть винный бар-магазин. Чуть позже он открыл ресторан «Старая таможня» для клиентов из «высшего класса» и, наконец, плавучий ресторан New Island. Клиентами стали все значимые люди Северной столицы, в числе которых были и работники мэрии Петербурга, где на посту заместителя Анатолия Собчака работал Владимир Путин.