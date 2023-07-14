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Медики Раменской областной больницы спасли руку мужчине с тяжелой травмой

14 июля 2023, 08:59
Благодаря оперативным действиям медицинского персонала Раменской областной больницы удалось сохранить руку 69-летнему мужчине, получившему серьезную травму.

Пациент находился в критическом состоянии. Выяснилось, что во время проведения ремонтных работ он упал со стремянки и плечом столкнулся с металлическим щитом. Мужчина потерял большое количество крови, а повреждение срединного нерва привело к прекращению кровотока в руке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Операция требовала немедленного проведения, иначе руку было бы невозможно сохранить. Хирурги провели переливание крови, зашили поврежденную артерию и восстановили нормальную циркуляцию крови. К счастью, все прошло успешно. В настоящее время пациент находится на пути к выздоровлению.

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