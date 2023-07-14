Медики Раменской областной больницы спасли руку мужчине с тяжелой травмой

Пациент находился в критическом состоянии. Выяснилось, что во время проведения ремонтных работ он упал со стремянки и плечом столкнулся с металлическим щитом. Мужчина потерял большое количество крови, а повреждение срединного нерва привело к прекращению кровотока в руке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».